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Умеров после обмена пленными имел телефонный разговор с председателем переговорной команды рф мединским - Зеленский

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Рустем Умеров контактировал с владимиром мединским после обмена пленными, но меморандума о прекращении огня Украина не получила. Зеленский заявил, что россия оттягивает окончание войны.

Умеров после обмена пленными имел телефонный разговор с председателем переговорной команды рф мединским - Зеленский

Министр обороны Рустем Умеров контактировал с главой российской делегации в Стамбуле, помощником президента рф владимиром мединским после обмена пленными, однако обещанного москвой меморандума о прекращении огня Украина так и не получила.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, передает корреспондент УНН.

Детали

Они постоянно ищут причины, чтобы отсрочить формат, в котором можно закончить войну. Мы действительно ждали, что они озвучат свою адженду. Да, прекращение огня, а затем адженда для встречи лидеров. Потом они сказали, что адженда или меморандум будет сразу после обмена. После обмена мы не дождались. Наши сторона после обмена связывалась. Министр обороны звонил мединскому. Да, они сказали: "Будет, будет". Но мы так и не дождались. Никто не дождался. Мы обратились в США - они тоже ждут. Все ждут

- сказал Зеленский. 

Напомним

россия передаст Украине меморандум о том, каким она видит прекращение огня и при каких условиях должна состояться встреча лидеров. Украина рассмотрит эти предложения. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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