Блестящая реализация операции против агрессора: Зеленский наградил представителей спецслужб
Киев • УНН
Президент Зеленский отметил СБУ за успешную операцию "Паутина", которая нанесла значительные потери агрессору. Он подчеркнул, что Украина имеет право на защиту от российской агрессии.
Президент Украины отметил, что Украина никогда не хотела войны, но имеет полное право защищать себя. Президент Зеленский на своей странице опубликовал кадры, свидетельствующие о наградах Службе безопасности Украины, указав в сообщении об операции "Паутина".
Передает УНН со ссылкой на страницу президента Владимира Зеленского в сети Telegram.
И я благодарю особенно Службу безопасности Украины за реализацию нашего права на защиту – блестящую реализацию. Самое главное, что доказано операцией "Паутина", – война наносит ощутимый ущерб и потери в частности и агрессору. И это восстановление справедливости, и это принуждение к настоящему миру.
Он отметил, что Украина никогда не хотела войны, но имеет полное право защищать себя, свою независимость, свой народ.
Именно это мы и делаем – всеми средствами, которые нам доступны. Именно это гарантирует Украине международное право, Устав ООН и обычный человеческий здравый смысл.
Также глава украинского государства указал, что рф уже применила против Украины стратегическую авиацию, тысячи ракет и ударных дронов.
Россияне заключили союзы с Северной Кореей и Ираном и используют против наших городов и позиций среди прочего северокорейское и иранское оружие: баллистику, ударные дроны, артиллерию.
Украина имеет право на защиту, - подчеркнул Зеленский.
Напомним
СБУ поделилась кадрами подготовки к спецоперации "Паутина", в результате которой было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф.
Спецоперация СБУ "Паутина" поразила 4 военных аэродрома рф, поражено 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, 1 июня, по итогам спецоперации СБУ "Паутина" заявлял об уничтожении не менее 13 российских самолетов.
Спецоперация "Паутина": Генштаб подтвердил потерю оккупантами 41 самолета03.06.25, 16:20 • 42757 просмотров