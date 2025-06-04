Блестящая реализация операции против агрессора: Зеленский наградил представителей спецслужб

Президент Украины отметил, что Украина никогда не хотела войны, но имеет полное право защищать себя. Президент Зеленский на своей странице опубликовал кадры, свидетельствующие о наградах Службе безопасности Украины, указав в сообщении об операции "Паутина".

Передает УНН со ссылкой на страницу президента Владимира Зеленского в сети Telegram.

И я благодарю особенно Службу безопасности Украины за реализацию нашего права на защиту – блестящую реализацию. Самое главное, что доказано операцией "Паутина", – война наносит ощутимый ущерб и потери в частности и агрессору. И это восстановление справедливости, и это принуждение к настоящему миру.

Он отметил, что Украина никогда не хотела войны, но имеет полное право защищать себя, свою независимость, свой народ.

Именно это мы и делаем – всеми средствами, которые нам доступны. Именно это гарантирует Украине международное право, Устав ООН и обычный человеческий здравый смысл.

Также глава украинского государства указал, что рф уже применила против Украины стратегическую авиацию, тысячи ракет и ударных дронов.

Россияне заключили союзы с Северной Кореей и Ираном и используют против наших городов и позиций среди прочего северокорейское и иранское оружие: баллистику, ударные дроны, артиллерию.