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Блестящая реализация операции против агрессора: Зеленский наградил представителей спецслужб

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Президент Зеленский отметил СБУ за успешную операцию "Паутина", которая нанесла значительные потери агрессору. Он подчеркнул, что Украина имеет право на защиту от российской агрессии.

Блестящая реализация операции против агрессора: Зеленский наградил представителей спецслужб

Президент Украины отметил, что Украина никогда не хотела войны, но имеет полное право защищать себя. Президент Зеленский на своей странице опубликовал кадры, свидетельствующие о наградах Службе безопасности Украины, указав в сообщении об операции "Паутина".

Передает УНН со ссылкой на страницу президента Владимира Зеленского в сети Telegram.

И я благодарю особенно Службу безопасности Украины за реализацию нашего права на защиту – блестящую реализацию. Самое главное, что доказано операцией "Паутина", – война наносит ощутимый ущерб и потери в частности и агрессору. И это восстановление справедливости, и это принуждение к настоящему миру.

- говорится в сообщении Зеленского. 

Он отметил, что Украина никогда не хотела войны, но имеет полное право защищать себя, свою независимость, свой народ.

Именно это мы и делаем – всеми средствами, которые нам доступны. Именно это гарантирует Украине международное право, Устав ООН и обычный человеческий здравый смысл.

- сообщил президент Зеленский. 

Также глава украинского государства указал, что рф уже применила против Украины стратегическую авиацию, тысячи ракет и ударных дронов.

Россияне заключили союзы с Северной Кореей и Ираном и используют против наших городов и позиций среди прочего северокорейское и иранское оружие: баллистику, ударные дроны, артиллерию.

- подчеркнул Зеленский. 

Украина имеет право на защиту, - подчеркнул Зеленский. 

Напомним

СБУ поделилась кадрами подготовки к спецоперации "Паутина", в результате которой было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф. 

Спецоперация СБУ "Паутина" поразила 4 военных аэродрома рф, поражено 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, 1 июня, по итогам спецоперации СБУ "Паутина" заявлял об уничтожении не менее 13 российских самолетов.

Спецоперация "Паутина": Генштаб подтвердил потерю оккупантами 41 самолета03.06.25, 16:20 • 42757 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
Ту-160
Ту-95
Туполев Ту-22М
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Служба безопасности Украины
Организация Объединенных Наций
Северная Корея
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