Блискуча реалізація операції проти агресора: Зеленський нагородив представників спецслужб
Київ • УНН
Президент Зеленський відзначив СБУ за успішну операцію "Павутина", яка завдала значних втрат агресору. Він наголосив, що Україна має право на захист від російської агресії.
Президент України відзначив, що Україна ніколи не хотіла війни, але має повне право захищати себе. Президент Зеленський на своїй сторінці опублікував кадри, що свідчать про нагороди Службі безпеки України, вказавши у дописі про операцію "Павутина".
Передає УНН із посиланням на сторінку президента Володимира Зеленського у мережі Telegram.
І я дякую особливо Службі безпеки України за реалізацію нашого права на захист – блискучу реалізацію. Найголовніше, що доведено операцією "Павутина", – війна завдає відчутних збитків і втрат зокрема й агресору. І це відновлення справедливості, і це примус до справжнього миру.
Він зазначив, що Україна ніколи не хотіла війни, але має повне право захищати себе, свою незалежність, свій народ.
Саме це ми й робимо – усіма засобами, які нам доступні. Саме це гарантує Україні міжнародне право, Статут ООН і звичайний людський здоровий глузд.
Також глава української держави вказав, що рф вже застосувала проти України стратегічну авіацію, тисячі ракет і ударних дронів.
Росіяни уклали союзи з Північною Кореєю та Іраном і використовують проти наших міст і позицій серед іншого північнокорейську та іранську зброю: балістику, ударні дрони, артилерію.
Україна має право на захист, - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо
СБУ поділилася кадрами підготовки до спецоперації "Павутина", в результаті якої було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.
Спецоперація СБУ "Павутина" вразила 4 військові аеродроми рф, уражено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, 1 червня, за підсумками спецоперації СБУ "Павутина" заявляв про знищення щонайменше 13 російських літаків.
Спецоперація "Павутина": Генштаб підтвердив втрату окупантами 41 літака03.06.25, 16:20 • 42778 переглядiв