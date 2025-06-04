Блискуча реалізація операції проти агресора: Зеленський нагородив представників спецслужб

Президент України відзначив, що Україна ніколи не хотіла війни, але має повне право захищати себе. Президент Зеленський на своїй сторінці опублікував кадри, що свідчать про нагороди Службі безпеки України, вказавши у дописі про операцію "Павутина".

Передає УНН із посиланням на сторінку президента Володимира Зеленського у мережі Telegram.

І я дякую особливо Службі безпеки України за реалізацію нашого права на захист – блискучу реалізацію. Найголовніше, що доведено операцією "Павутина", – війна завдає відчутних збитків і втрат зокрема й агресору. І це відновлення справедливості, і це примус до справжнього миру.

Він зазначив, що Україна ніколи не хотіла війни, але має повне право захищати себе, свою незалежність, свій народ.

Саме це ми й робимо – усіма засобами, які нам доступні. Саме це гарантує Україні міжнародне право, Статут ООН і звичайний людський здоровий глузд.

Також глава української держави вказав, що рф вже застосувала проти України стратегічну авіацію, тисячі ракет і ударних дронів.

Росіяни уклали союзи з Північною Кореєю та Іраном і використовують проти наших міст і позицій серед іншого північнокорейську та іранську зброю: балістику, ударні дрони, артилерію.