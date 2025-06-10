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"Его цель - чтобы мы перестали существовать": Зеленский заявил, что массированные атаки рф не являются местью путина за спецоперацию "Паутина"

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Массированные атаки рф - это не месть за "Паутину", а стратегия войны, цель которой - аннексировать Украину и ликвидировать ее независимость, заявил Зеленский.

"Его цель - чтобы мы перестали существовать": Зеленский заявил, что массированные атаки рф не являются местью путина за спецоперацию "Паутина"

Недавние массированные атаки россии на Украину не являются "местью" за операцию украинских спецслужб "Паутина", как считает кое-кто, а стратегией рф на протяжении всей войны, ведь цель путина - аннексировать Украину, ликвидировав ее независимость. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью венгерскому изданию ValaszOnline, передает УНН.

Детали

Венгерский интервьюер подчеркнул, что встреча с украинским Президентом произошла вскоре после того, как россия осуществила одну из крупнейших атак беспилотников и ракет на Киев и Харьков с февраля 2022 года.

В ответ на это Зеленский отметил, что несмотря на склонность кое-кого считать подобные атаки ответом на операцию "Паутина", это – обычная стратегия рф, направленная на уничтожение Украины.

Украинский народ, который борется за выживание, к сожалению, сталкивается с этим почти каждый день. Поэтому в нападениях выходных нет ничего нового. Я знаю, что существует нарратив, что их следует рассматривать как ответ на операцию "Паутина", но это не так. Так говорят люди, которые не понимают, что это не первый месяц войны. россия делает это годами. Приведу лишь один пример: за день до операции "Паутина" они атаковали нас 480 беспилотниками и ракетами

- отметил он.

Зеленский также добавил, что это откровенно указывает на то, что путин не хочет прекращать войну и ищет разные поводы, чтобы продолжать атаки.

Они обстреливают гражданские цели ракетами после того, как мы успешно атаковали военные цели. Он может сказать: "Я герой своей нации, поэтому необходим ответ на действия Украины". Но причина, почему они на нас нападают, – в голове путина. Он хочет оккупировать Украину, ликвидировав нашу независимость

- объяснил Президент.

По словам украинского лидера речь идет не о зданиях, а "о боли, которую это причиняет украинцам. Он хочет уничтожить не наши города, а украинскую нацию и государственность".

Многие люди до сих пор не верят и не понимают, что путин стремится к полной аннексии Украины. Его цель - чтобы мы перестали существовать

- подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что устойчивый мир наступит только тогда, "когда государства, способные оказывать реальное давление, поймут истинные цели путина".

Прекращение огня, безусловно, возможно раньше – и важно, чтобы оно было, – но мир наступит, когда мир поймет, чего хочет российский президент

 - подытожил Президент.

Напомним

Спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф, готовили более полутора лет.

В результате нее в россии массово загорелись аэродромы стратегической авиации. По предварительным данным, потери российской авиации уже превышают 2 миллиарда долларов.

Как отмечает Reuters, россии потребуются годы, чтобы заменить бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, которые были поражены в результате операции Службы безопасности Украины "Паутина".

Алена Уткина

Алена Уткина

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