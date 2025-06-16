Переговоры вместо оружия: США фактически прекращают военную помощь Украине

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
15 июня, 05:00 • 24865 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 73981 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
14 июня, 13:00 • 76839 просмотра
"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
14 июня, 12:45 • 72245 просмотра
Возвращались домой после учебного обмена, 9 детей в больнице: новые подробности ДТП с украинцами во Франции
14 июня, 03:30 • 68842 просмотра
Всемирный день донора крови, день города Севастополь и день мебельщика: что еще отмечают 14 июня
13 июня, 19:49 • 62159 просмотра
В трагическом ДТП во Франции погибли трое украинцев - Зеленский
13 июня, 18:18 • 52526 просмотра
В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду
13 июня, 15:24 • 115912 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
13 июня, 15:04 • 69486 просмотра
Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина
Эксклюзив
13 июня, 14:34 • 58912 просмотра
Все модернизации и замена комплектующих для военной и авиационной техники проходят государственную сертификацию и согласование – представитель Укроборонпром
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.5м/с
69%
748мм
Популярные новости
На границе Донецкой и Днепропетровской областей возводят мощные укрепления: фото и видео15 июня, 16:54 • 14921 просмотра
Удар украинских БПЛА по елабуге: Генштаб подтвердил попадание15 июня, 17:18 • 4924 просмотра
Нетаньяху: Израиль ликвидировал топ-руководителей разведки Ирана, планы убийства Хаменеи – ложь 15 июня, 17:59 • 3694 просмотра
В Саудовской Аравии казнили известного журналиста-расследователя коррупции королевской семьи за "государственную измену"15 июня, 18:55 • 8762 просмотра
В Киеве взрывы: столицу атакуют ударные дроны, работает ПВО21:19 • 7664 просмотра
публикации
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 47539 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 119319 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 179633 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 186364 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 202097 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Тим Уолз
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Миннесота
Реклама
УНН Lite
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 19218 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 17590 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 115912 просмотра
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"13 июня, 14:16 • 57767 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года13 июня, 08:23 • 106944 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Старлинк
Калибр (семейство ракет)
9К720 Искандер
Boeing AH-64 Apache

Переговоры вместо оружия: США фактически прекращают военную помощь Украине

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Администрация Трампа изменила подход к войне, считая ее проблемой Европы. Украина должна полагаться на Европу, покупать оружие или развивать собственное производство.

Переговоры вместо оружия: США фактически прекращают военную помощь Украине

Администрация президента Дональда Трампа меняет подход к войне в Украине, и теперь Вашингтон фактически прекращает прямую военную помощь Киеву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Telegraph.  

Детали

Во время слушаний в Конгрессе, посвященных проекту оборонного бюджета США на 2026 год, министр обороны Пит Гегсет заявил, что команда Трампа имеет "принципиально иное видение" конфликта, чем предыдущее правительство. 

Отмечается, что это заявление свидетельствует о явном изменении приоритетов: война РФ против Украины считается теперь проблемой Европы.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года США уже предоставили Украине помощь почти на 74 млрд долларов, включая критически важные системы ПВО Patriot, дальнобойную артиллерию, танки, бронетехнику и миллионы снарядов. Некоторые закупки еще продолжаются, но в целом Киев остался без поддержки главного стратегического союзника, сказано в материале.

Теперь у Украины есть три пути: полагаться на усилия Европы, покупать оружие в США за европейские средства или активизировать собственное производство, привлекая западное финансирование.

К счастью для Украины, европейские лидеры неоднократно обещали взять на себя обязательства и выполнить то, за что Украине нужно бороться. Менее радостно, но на практике Европа, кажется, лучше обещает, чем делает реальные шаги

- говорится в сообщении.

В марте Кая Каллас предложила выделить 40 млрд евро на оружие для Украины, однако эту инициативу отклонил ряд стран, включая Венгрию, Словакию, Хорватию, Испанию и Италию. Впоследствии ЕС направил первый миллиард евро из замороженных российских активов в поддержку украинского ОПК.

Как пишет издание, Украина эффективно использует полученные средства. Собственное производство вооружения сейчас удовлетворяет 50 % военных потребностей Украины

По данным The Telegraph, САУ "Богдана" выпускается в количестве 20 единиц ежемесячно и опережает французские "Цезари". На 2025 год в стране планируют изготовить пять миллионов FPV-дронов, 30 тысяч дронов-камикадзе и 3 тысячи крылатых ракет.

Некоторое украинское оборудование на самом деле лучше оружия из иностранных поставок, поскольку оно точнее адаптировано для нужд фронта. В частности, украинская система радиоэлектронной борьбы Limma превосходит российские и западные технологии в глушении российских бомб, сказано в статье. 

Однако, несмотря на технологическое и тактическое преимущество, ВСУ сталкиваются с нехваткой снарядов, горючего, запчастей и недостатком людей в армии.

Худшая ирония заключается в том, что Европа, которая декларирует поддержку Украине, одновременно тратит ежегодно более €20 млрд на закупку российских энергоносителей — финансируя, по сути, военную машину Путина больше, чем оборону Украины.

Напомним

В случае действительно сокращения военной помощи США Украина это почувствует. Это волна рисков для всех стран, и особенно для Европы. Об этом в интервью Bild сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

ISW: Сокращение помощи США Украине лишь укрепит веру путина в победу12.06.25, 04:37 • 3332 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9