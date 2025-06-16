Переговоры вместо оружия: США фактически прекращают военную помощь Украине

Администрация президента Дональда Трампа меняет подход к войне в Украине, и теперь Вашингтон фактически прекращает прямую военную помощь Киеву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Telegraph.

Детали

Во время слушаний в Конгрессе, посвященных проекту оборонного бюджета США на 2026 год, министр обороны Пит Гегсет заявил, что команда Трампа имеет "принципиально иное видение" конфликта, чем предыдущее правительство.

Отмечается, что это заявление свидетельствует о явном изменении приоритетов: война РФ против Украины считается теперь проблемой Европы.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года США уже предоставили Украине помощь почти на 74 млрд долларов, включая критически важные системы ПВО Patriot, дальнобойную артиллерию, танки, бронетехнику и миллионы снарядов. Некоторые закупки еще продолжаются, но в целом Киев остался без поддержки главного стратегического союзника, сказано в материале.

Теперь у Украины есть три пути: полагаться на усилия Европы, покупать оружие в США за европейские средства или активизировать собственное производство, привлекая западное финансирование.

К счастью для Украины, европейские лидеры неоднократно обещали взять на себя обязательства и выполнить то, за что Украине нужно бороться. Менее радостно, но на практике Европа, кажется, лучше обещает, чем делает реальные шаги - говорится в сообщении.

В марте Кая Каллас предложила выделить 40 млрд евро на оружие для Украины, однако эту инициативу отклонил ряд стран, включая Венгрию, Словакию, Хорватию, Испанию и Италию. Впоследствии ЕС направил первый миллиард евро из замороженных российских активов в поддержку украинского ОПК.

Как пишет издание, Украина эффективно использует полученные средства. Собственное производство вооружения сейчас удовлетворяет 50 % военных потребностей Украины

По данным The Telegraph, САУ "Богдана" выпускается в количестве 20 единиц ежемесячно и опережает французские "Цезари". На 2025 год в стране планируют изготовить пять миллионов FPV-дронов, 30 тысяч дронов-камикадзе и 3 тысячи крылатых ракет.

Некоторое украинское оборудование на самом деле лучше оружия из иностранных поставок, поскольку оно точнее адаптировано для нужд фронта. В частности, украинская система радиоэлектронной борьбы Limma превосходит российские и западные технологии в глушении российских бомб, сказано в статье.

Однако, несмотря на технологическое и тактическое преимущество, ВСУ сталкиваются с нехваткой снарядов, горючего, запчастей и недостатком людей в армии.

Худшая ирония заключается в том, что Европа, которая декларирует поддержку Украине, одновременно тратит ежегодно более €20 млрд на закупку российских энергоносителей — финансируя, по сути, военную машину Путина больше, чем оборону Украины.

Напомним

В случае действительно сокращения военной помощи США Украина это почувствует. Это волна рисков для всех стран, и особенно для Европы. Об этом в интервью Bild сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

ISW: Сокращение помощи США Украине лишь укрепит веру путина в победу