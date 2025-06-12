Зеленський про можливе скорочення військової допомоги від США: Україна це відчує, але й інші країни також

У разі дійсно скорочення військової допомоги США Україна це відчує. Це хвиля ризиків для всіх країн, і особливо для Європи. Про це в інтерв’ю Bild сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

Як пише Bild, Зеленський стурбований ще однією проблемою: він наполегливо застеріг від скорочення чи припинення допомоги США його країні. Щодо цього сценарію Зеленський сказав: "Це буде сенсацією…, якщо допомогу Україні буде припинено. Це може зруйнувати безпеку будь-якої країни".

За словами Зеленського, допомога США наразі продовжується без затримок. Однак нових зобов'язань не було.

Якщо вони справді скоротять допомогу, ми це відчуємо. Україна це відчує, але й інші країни також. Це хвиля ризиків для інших країн, для всіх країн, і особливо для Європи - заявив Зеленський.

Доповнення

10 червня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що фінансування військової допомоги Україні буде скорочено в майбутньому оборонному бюджеті.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявляв, що Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами щодо закупівлі американської зброї. Зокрема, закупівлі можливі через фонд, який було утворено внаслідок угоди між двома країнами про мінеральні ресурси.

Тихий також зазначав, що в Україну надходять пакети військової допомоги від США.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США перекинули 20 тисяч ракет для боротьби з "шахедами" на які розраховувала Україна на Близький Схід.