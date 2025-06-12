Зеленский о возможном сокращении военной помощи от США: Украина это почувствует, но и другие страны тоже

В случае действительно сокращения военной помощи США Украина это почувствует. Это волна рисков для всех стран, и особенно для Европы. Об этом в интервью Bild сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

Как пишет Bild, Зеленский обеспокоен еще одной проблемой: он настойчиво предостерег от сокращения или прекращения помощи США его стране. Относительно этого сценария Зеленский сказал: "Это будет сенсацией…, если помощь Украине будет прекращена. Это может разрушить безопасность любой страны".

По словам Зеленского, помощь США пока продолжается без задержек. Однако новых обязательств не было.

Если они действительно сократят помощь, мы это почувствуем. Украина это почувствует, но и другие страны тоже. Это волна рисков для других стран, для всех стран, и особенно для Европы - заявил Зеленский.

Дополнение

10 июня министр обороны США Пит Гегсет заявил, что финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете.

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявлял, что Украина ведет активный диалог с Соединенными Штатами по закупке американского оружия. В частности, закупки возможны через фонд, который был образован в результате соглашения между двумя странами о минеральных ресурсах.

Тихий также отмечал, что в Украину поступают пакеты военной помощи от США.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США перебросили 20 тысяч ракет для борьбы с "шахедами" на которые рассчитывала Украина на Ближний Восток.