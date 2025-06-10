Україна та США ведуть діалог про закупівлю американської зброї - МЗС

Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами щодо закупівлі американської зброї. Зокрема, закупівлі можливі через фонд, який було утворено внаслідок угоди між двома країнами про мінеральні ресурси, розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє УНН.

Деталі

Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами щодо того, щоб закуповувати американську зброю. Україна готова купувати американську зброю, в тому числі і повітряну оборону, Patriot та усю зброю від Сполучених Штатів, яку ми цими роками отримуємо

Він також додав, що Україна буде вдячна США за допомогу, яку вони надавали усі ці роки, незалежно від того, як у майбутньому розвиватимуться події.

Ми вдячні Сполученим Штатам за всю допомогу. Це дійсно вагома допомога, за яку український народ буде вдячний американському народові. Як би не розвивалися обставини, ми ніколи цього не забудемо

Він також наголосив, що в Україну надходять пакети військової допомоги від США. При цьому тривають переговори про подальшу допомогу в тому числі через фонд, утворений згідно з угодою про мінеральні ресурси.

Що стосується пакетів допомоги, які мають надходити, то вони надходять. Щодо графіків надходження – варто запитувати військових. Можу лише сказати, що зараз ідуть переговори, щоб закуповувати зброю. До речі, і в рамках того фонду, який було створено угодою про мінеральні ресурси. Нею передбачено такий механізм, він вписаний в цій угоді