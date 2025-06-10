Украина и США ведут диалог о закупке американского оружия - МИД

Украина ведет активный диалог с Соединенными Штатами по закупке американского оружия. В частности, закупки возможны через фонд, который был образован в результате соглашения между двумя странами о минеральных ресурсах, рассказал представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает УНН.

Детали

Украина ведет активный диалог с Соединенными Штатами о том, чтобы закупать американское оружие. Украина готова покупать американское оружие, в том числе и воздушную оборону, Patriot и все оружие от Соединенных Штатов, которое мы в эти годы получаем - сообщил Тихий.

Он также добавил, что Украина будет благодарна США за помощь, которую они оказывали все эти годы, независимо от того, как в будущем будут развиваться события.

Мы благодарны Соединенным Штатам за всю помощь. Это действительно весомая помощь, за которую украинский народ будет благодарен американскому народу. Как бы ни развивались обстоятельства, мы никогда этого не забудем - отметил Тихий.

Он также подчеркнул, что в Украину поступают пакеты военной помощи от США. При этом продолжаются переговоры о дальнейшей помощи, в том числе через фонд, образованный согласно соглашению о минеральных ресурсах.

Что касается пакетов помощи, которые должны поступать, то они поступают. Относительно графиков поступления – стоит спрашивать военных. Могу лишь сказать, что сейчас идут переговоры, чтобы закупать оружие. Кстати, и в рамках того фонда, который был создан соглашением о минеральных ресурсах. Им предусмотрен такой механизм, он вписан в этом соглашении - пояснил спикер.

Напоследок Тихий заверил, что украинская дипломатия делает все возможное, чтобы в Украину поступало американское оружие.

Рискну заверить украинскую общественность, что украинская помощь делает все возможное, чтобы эта помощь, американское оружие, поступало - подытожил Тихий.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США перебросили 20 тысяч ракет для борьбы с "шахедами", на которые рассчитывала Украина на Ближний Восток.