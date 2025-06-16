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Европа наращивает помощь Украине на фоне замедления поддержки от США – исследование

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Впервые с июня 2022 года Европа превзошла США по объему военной помощи Украине, лидерами стали страны Скандинавии и Великобритания. Германия сохранила умеренный уровень помощи.

Европа наращивает помощь Украине на фоне замедления поддержки от США – исследование

Европа впервые с июня 2022 года превзошла США по общему объему военной помощи Украине. Но увеличение неравномерное: пока Германия сохраняет умеренный уровень, скандинавские страны и Великобритания интенсифицировали помощь.

Передает УНН со ссылкой на Kiel Institute for the World Economy.

Детали

Соединенные Штаты не выделили никакой новой помощи Украине в период марта и апреля 2025 года. В то же время европейские страны увеличили свою поддержку, хотя и неравномерную. Скандинавские страны и Великобритания заметно увеличили объемы помощи, тогда как другие, как Германия, сохранили более умеренный уровень.

Но по данным обновлений в исследовании Kiel Institute, увеличение европейской помощи едва компенсирует торможение в вопросах поддержки со стороны США.

Европа выделила 10,4 миллиарда евро военной помощи и 9,8 миллиарда евро гуманитарной и финансовой помощи. Это самая большая совокупная сумма за любой двухмесячный период с начала войны.

Среднемесячная помощь с января по апрель 2025 года несколько превысила средний показатель за 2022–2024 годы.

"Примечательно, что Европа заполнила пробел. .. Остается выяснить, является ли это временным всплеском или началом более длительного сдвига в роли Европы как главного сторонника Украины", — говорит Кристоф Требеш, руководитель Отслеживания поддержки Украины.

Справка

Рост помощи Украине, какие страны следует выделить:

  • среди стран Северной Европы - это Швеция, которая выделила 1,6 миллиарда евро в марте;
    • а также Норвегия – 670 миллионов евро в апреле.

      По данным Kiel Institute, это рекордные месячные показатели для обеих стран. 

      В целом страны Северной Европы увеличили свою помощь на 5,8 миллиарда евро с января по апрель 2025 года.

      - говорится в выводах исследования. 

      Также Великобритания активизировала свою деятельность, выделив 4,5 миллиарда евро с начала года.

      1,8 миллиарда евро из этой суммы поступило за счет замороженных российских активов, а не новых бюджетных расходов

      Франция внесла 2,2 миллиарда евро, включая почти 195 миллионов евро замороженных активов.

      Германия выделила 650 миллионов евро в 2025 году, что примерно на 70 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

      Испания и Италия в 2025 году выделили лишь 10 миллионов евро и 20 миллионов евро соответственно.

      Сыграли важную роль также Институции ЕС, выделив 12,2 миллиарда евро за тот же период, подытоживает в своем отчете Кильский университет

      Напомним

      УНН передавал, что страны НАТО планируют учитывать новые средства, потраченные на укрепление Вооруженных сил Украины - как оборонные расходы в рамках предложения Альянса повысить свои расходы на оборону до 5% от ВВП.

      Администрация президента Дональда Трампа меняет подход к войне в Украине, и теперь Вашингтон фактически прекращает прямую военную помощь Киеву

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      Экономика
      НАТО
      Дональд Трамп
      Европейский Союз
      Франция
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