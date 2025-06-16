Европа наращивает помощь Украине на фоне замедления поддержки от США – исследование

Европа впервые с июня 2022 года превзошла США по общему объему военной помощи Украине. Но увеличение неравномерное: пока Германия сохраняет умеренный уровень, скандинавские страны и Великобритания интенсифицировали помощь.

Передает УНН со ссылкой на Kiel Institute for the World Economy.

Детали

Соединенные Штаты не выделили никакой новой помощи Украине в период марта и апреля 2025 года. В то же время европейские страны увеличили свою поддержку, хотя и неравномерную. Скандинавские страны и Великобритания заметно увеличили объемы помощи, тогда как другие, как Германия, сохранили более умеренный уровень.

Но по данным обновлений в исследовании Kiel Institute, увеличение европейской помощи едва компенсирует торможение в вопросах поддержки со стороны США.

Европа выделила 10,4 миллиарда евро военной помощи и 9,8 миллиарда евро гуманитарной и финансовой помощи. Это самая большая совокупная сумма за любой двухмесячный период с начала войны.

Среднемесячная помощь с января по апрель 2025 года несколько превысила средний показатель за 2022–2024 годы.

"Примечательно, что Европа заполнила пробел. .. Остается выяснить, является ли это временным всплеском или началом более длительного сдвига в роли Европы как главного сторонника Украины", — говорит Кристоф Требеш, руководитель Отслеживания поддержки Украины.

Справка

Рост помощи Украине, какие страны следует выделить:

среди стран Северной Европы - это Швеция, которая выделила 1,6 миллиарда евро в марте;

а также Норвегия – 670 миллионов евро в апреле.

По данным Kiel Institute, это рекордные месячные показатели для обеих стран.

В целом страны Северной Европы увеличили свою помощь на 5,8 миллиарда евро с января по апрель 2025 года. - говорится в выводах исследования.

Также Великобритания активизировала свою деятельность, выделив 4,5 миллиарда евро с начала года.

1,8 миллиарда евро из этой суммы поступило за счет замороженных российских активов, а не новых бюджетных расходов

Франция внесла 2,2 миллиарда евро, включая почти 195 миллионов евро замороженных активов.

Германия выделила 650 миллионов евро в 2025 году, что примерно на 70 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Испания и Италия в 2025 году выделили лишь 10 миллионов евро и 20 миллионов евро соответственно.

Сыграли важную роль также Институции ЕС, выделив 12,2 миллиарда евро за тот же период, подытоживает в своем отчете Кильский университет

Напомним

УНН передавал, что страны НАТО планируют учитывать новые средства, потраченные на укрепление Вооруженных сил Украины - как оборонные расходы в рамках предложения Альянса повысить свои расходы на оборону до 5% от ВВП.

Администрация президента Дональда Трампа меняет подход к войне в Украине, и теперь Вашингтон фактически прекращает прямую военную помощь Киеву.