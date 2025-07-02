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Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину
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Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину
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Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину

Киев • УНН

 • 1498 просмотра

США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину

Соединенные Штаты прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину на фоне войны рф против Украины, подтвердил Белый дом во вторник, сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила CBS News, что "решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после" пересмотра Министерством обороны США "военной поддержки и помощи нашей страны другим странам мира".

Чиновник США сообщил CBS News, что этот шаг был связан с опасениями относительно слишком низкого уровня военных запасов США.

Администрация Трампа не сразу подтвердила, какое именно оружие изымается из поставок или масштабы.

Келли добавила: "Сила вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой - просто спросите Иран", имея в виду удары США в прошлом месяце по трем иранским ядерным объектам.

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Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по вопросам политики, во вторник вечером в отдельном заявлении заявил в ответ на этот шаг, что "Министерство обороны продолжает предоставлять президенту надежные варианты продолжения военной помощи Украине, соответствующие его цели положить конец этой трагической войне. При этом министерство тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, в то же время сохраняя готовность вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов администрации".

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Элдридж Колби
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Белый дом
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