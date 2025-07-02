Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину
Киев • УНН
США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.
Соединенные Штаты прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину на фоне войны рф против Украины, подтвердил Белый дом во вторник, сообщает CBS News, пишет УНН.
Детали
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила CBS News, что "решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после" пересмотра Министерством обороны США "военной поддержки и помощи нашей страны другим странам мира".
Чиновник США сообщил CBS News, что этот шаг был связан с опасениями относительно слишком низкого уровня военных запасов США.
Администрация Трампа не сразу подтвердила, какое именно оружие изымается из поставок или масштабы.
Келли добавила: "Сила вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой - просто спросите Иран", имея в виду удары США в прошлом месяце по трем иранским ядерным объектам.
Пентагон приостановил поставки части ракет ПВО и высокоточного оружия Украине02.07.25, 00:54 • 965 просмотров
Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по вопросам политики, во вторник вечером в отдельном заявлении заявил в ответ на этот шаг, что "Министерство обороны продолжает предоставлять президенту надежные варианты продолжения военной помощи Украине, соответствующие его цели положить конец этой трагической войне. При этом министерство тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, в то же время сохраняя готовность вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов администрации".
Пока США замедлили помощь Украине, Европа наращивает ее – среди лидеров страны Скандинавии и Британия16.06.25, 11:36 • 55226 просмотров