Трамп недоволен путиным, который убивает своих и украинских солдат
Киев • УНН
Дональд Трамп выразил недовольство владимиром путиным из-за гибели большого количества солдат, до 7000 в неделю. Он также обсудил с путиным новые санкции против рф, которые не вызвали у него энтузиазма.
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российским диктатором владимиром путиным, который убивает как своих, так и украинских солдат, передает УНН.
Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них — его солдаты и их солдаты, в основном, и сейчас это до 7000 в неделю, и я недоволен путиным
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с российским диктатором владимиром путиным санкции против рф, и путин от них не в восторге.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. В частности, договорились о встрече команд по усилению ПВО, а также обсудили совместное производство оружия.