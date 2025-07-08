Трамп недоволен путиным, который убивает своих и украинских солдат

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российским диктатором владимиром путиным, который убивает как своих, так и украинских солдат, передает УНН.

Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них — его солдаты и их солдаты, в основном, и сейчас это до 7000 в неделю, и я недоволен путиным - сказал Трамп.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с российским диктатором владимиром путиным санкции против рф, и путин от них не в восторге.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. В частности, договорились о встрече команд по усилению ПВО, а также обсудили совместное производство оружия.