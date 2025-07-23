Украина заключила новые контракты на дроны-перехватчики на 3 миллиарда гривен - Зеленский

Украина заключила еще четыре контракта на дроны-перехватчики на сумму более 3 миллиардов гривен. Об этом в обращении заявил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

Детали

По его словам, накануне были приняты важные решения "для нашей защиты, чтобы дать больше безопасности нашим городам и нашим общинам".

Есть новые контракты на дроны-перехватчики, и это в дополнение к уже выкупленным нами объемам на производство дронов, в частности у партнеров. Еще четыре значительных контракта на более чем 3 миллиарда гривен - рассказал глава государства.

Он уточнил, что этими вопросами сейчас занимаются военные, а также министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр Михаил Федоров.

"Защитных дронов должно стать больше. Так же мы обеспечиваем все необходимое контрактирование на дроны для фронта – именно те, которые больше всего помогают", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по контрактированию необходимых дронов, с акцентом на дронах-перехватчиках.

Впоследствии он поручил максимально расширить контрактирование всех типов дронов, включая дроны-перехватчики, для защиты городов и позиций на фронте.

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