Украина должна быть способна применять не менее 1000 перехватчиков в сутки: Зеленский озвучил задачу для производителей дронов

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня разговаривал с производителями дронов-перехватчиков и озвучил главную задачу - способность Украины в определенное время применить не менее 1000 перехватчиков в сутки, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что сегодня был на предприятии, производящем дроны, "поблагодарил команду, увидел, как производится защита для наших городов и сел, для наших людей". По его словам, Украина умеет делать классные вещи и сохраняет технологическое лидерство в защите жизни.

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Задача для производителей поставлена четкая – это способность Украины в определенное время применить не менее 1000 перехватчиков в сутки. Чиновники обеспечивают контрактование, также постоянно работаем с партнерами, чтобы дефицита финансирования не было - сообщил Зеленский.

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