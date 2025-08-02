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Нью-Йорк Таймс

Больше прозрачности и ответственности: в ЕС вступили в силу новые правила для разработчиков искусственного интеллекта

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Со 2 августа в ЕС действуют обязательные требования к системам общего искусственного интеллекта. Компании должны публиковать данные об обучении и соблюдать авторское право.

Больше прозрачности и ответственности: в ЕС вступили в силу новые правила для разработчиков искусственного интеллекта

Со 2 августа в Европейском Союзе начали действовать обязательные требования к системам общего искусственного интеллекта (GPAI). Компании теперь обязаны публиковать информацию об обучающих данных, соблюдать авторское право и гарантировать безопасную разработку продуктов. Об этом информирует Европейская комиссия, передает УНН.

Детали

Европейские правила для систем общего назначения в области искусственного интеллекта (GPAI) вступили в силу. 

Это повысит прозрачность, безопасность и подотчетность систем ИИ на рынке. Эти правила обеспечат более четкую информацию о том, как обучаются модели ИИ, более эффективное соблюдение авторских прав и более ответственную разработку ИИ.

- говорится в сообщении.

Под GPAI попадают модели, способные генерировать язык и обученные на объемах вычислений. Для самых мощных моделей с потенциальным системным риском предусмотрены дополнительные требования — в частности, обязанность информировать Еврокомиссию и гарантировать безопасность моделей.

Это первый этап внедрения европейского AI Act — закона, принятого в июне 2024 года. Он разделяет ИИ-системы по уровню риска и устанавливает более строгие требования к высокорисковым продуктам, особенно в областях здравоохранения, правосудия и критической инфраструктуры.

Регламент также вводит обязательную регистрацию моделей с высоким влиянием на общественность — в частности тех, которые могут создавать дезинформацию или нарушать права человека.

Полностью регламент вступит в силу до 2026 года, но первые обязательства по прозрачности уже стали обязательными для компаний, которые разрабатывают или внедряют ИИ в ЕС.

Напомним

Итальянское антимонопольное управление начало расследование в отношении Meta из-за функции искусственного интеллекта в WhatsApp. Компанию подозревают в злоупотреблении доминирующим положением, устанавливая функцию без согласия пользователей.

Украина получит десятки тысяч комплектов для дронов с искусственным интеллектом - FT27.07.25, 18:44 • 10940 просмотров

Вита Зеленецкая

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