Nexperia зупиняє поставки кремнієвих пластин до Китаю через порушення умов оплати - Reuters

$42.080.01
48.980.00
ukenru
12:08 • 390 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Ексклюзив
10:56 • 11344 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 8614 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 15493 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 22476 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 13440 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23413 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 21859 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 24279 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
31 жовтня, 05:58 • 21094 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"31 жовтня, 02:35 • 34405 перегляди
Під володимиром у рф атакований дронами один із найбільших енерговузлів регіону – OSINT-аналіз ASTRA31 жовтня, 02:45 • 22648 перегляди
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto06:24 • 30032 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику08:39 • 24913 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 17078 перегляди
Публікації
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08 • 392 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 11345 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 10025 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 17122 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 63954 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Андрій Одарченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Одеса
Реклама
УНН Lite
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 1542 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 24600 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 57070 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 61622 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 83869 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Серіали
Фільм

Nexperia зупиняє поставки кремнієвих пластин до Китаю через порушення умов оплати - Reuters

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Nexperia призупинила поставки пластин на свій складальний завод у Китаї 26 жовтня через порушення місцевим керівництвом узгоджених договірних умов оплати. Це рішення посилить дефіцит поставок для автовиробників у всьому світі.

Nexperia зупиняє поставки кремнієвих пластин до Китаю через порушення умов оплати - Reuters

Nexperia, виробник напівпровідників з Нідерландів призупинив поставки пластин на свій складальний завод у Китаї через "порушення" адміністрацією у КНР "узгоджених договірних умов оплати".

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Нідерландська компанія Nexperia скорочує постачання пластин на китайський завод.

У листі, датованому 29 жовтня та підписаному тимчасовим генеральним директором Nexperia Стефаном Тілгером, зазначається, що компанія призупинила поставки на свій завод у Дунгуані в провінції Гуандун, на півдні Китаю, 26 жовтня. Згідно з документом, це рішення було "прямим наслідком нещодавнього порушення місцевим керівництвом узгоджених договірних умов оплати".

Наслідки рішення очевидно посилять дефіцит поставок, який турбує автовиробників у всьому світі.

Доповнення

З початку цього місяця виробник напівпровідників з Нідерландів був втягнутий в суперечку з китайською дочірньою компанією. Це було наслідком того, що у кінці вересня уряд Нідерландів взяв під контроль компанію Nexperia, відокремивши її від китайського власника Wingtech Technology. 

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що подальші переговори між Пекіном та Nvidia відбудуться після його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Це свідчить про відсутність значних змін у контролі Вашингтона над експортом технологій.

Китай посилює контроль над експортом рідкісноземельних технологій09.10.25, 06:48 • 4589 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Техніка
Нідерланди
Китай