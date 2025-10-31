Nexperia зупиняє поставки кремнієвих пластин до Китаю через порушення умов оплати - Reuters
Nexperia призупинила поставки пластин на свій складальний завод у Китаї 26 жовтня через порушення місцевим керівництвом узгоджених договірних умов оплати. Це рішення посилить дефіцит поставок для автовиробників у всьому світі.
Нідерландська компанія Nexperia скорочує постачання пластин на китайський завод.
У листі, датованому 29 жовтня та підписаному тимчасовим генеральним директором Nexperia Стефаном Тілгером, зазначається, що компанія призупинила поставки на свій завод у Дунгуані в провінції Гуандун, на півдні Китаю, 26 жовтня. Згідно з документом, це рішення було "прямим наслідком нещодавнього порушення місцевим керівництвом узгоджених договірних умов оплати".
Наслідки рішення очевидно посилять дефіцит поставок, який турбує автовиробників у всьому світі.
З початку цього місяця виробник напівпровідників з Нідерландів був втягнутий в суперечку з китайською дочірньою компанією. Це було наслідком того, що у кінці вересня уряд Нідерландів взяв під контроль компанію Nexperia, відокремивши її від китайського власника Wingtech Technology.
