Nexperia останавливает поставки кремниевых пластин в Китай из-за нарушения условий оплаты - Reuters

Nexperia, производитель полупроводников из Нидерландов, приостановил поставки пластин на свой сборочный завод в Китае из-за «нарушения» администрацией в КНР «согласованных договорных условий оплаты».

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Нидерландская компания Nexperia сокращает поставки пластин на китайский завод.

В письме от 29 октября, подписанном временным генеральным директором Nexperia Стефаном Тилгером, отмечается, что компания приостановила поставки на свой завод в Дунгуане в провинции Гуандун, на юге Китая, 26 октября. Согласно документу, это решение было «прямым следствием недавнего нарушения местным руководством согласованных договорных условий оплаты».

Последствия решения, очевидно, усугубят дефицит поставок, который беспокоит автопроизводителей во всем мире.

Дополнение

С начала этого месяца производитель полупроводников из Нидерландов был втянут в спор с китайской дочерней компанией. Это было следствием того, что в конце сентября правительство Нидерландов взяло под контроль компанию Nexperia, отделив ее от китайского владельца Wingtech Technology.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшие переговоры между Пекином и Nvidia состоятся после его встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Это свидетельствует об отсутствии значительных изменений в контроле Вашингтона над экспортом технологий.

Китай усиливает контроль над экспортом редкоземельных технологий