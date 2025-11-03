У мережі шириться допис про "оболонського маніяка": столична поліція перевіряє інформацію

У соціальних мережах шириться допис про напади на жінок в Оболонському районі столиці, поліція Києва перевіряє інформацію, передає УНН із посиланням на столичних правоохоронців.

Деталі

У соціальних мережах наразі шириться повідомлення про "маніяка", який нібито у темну пору доби нападає на мешканок столиці та бʼє їх молотком по голові.

Згідно оприлюдненого допису, станом на зараз вже відомо про 11 постраждалих, однак до поліції не надходило жодних заяв чи повідомлень з даного приводу. За вказаним фактом триває перевірка. Поліцейські звʼязались із авторкою публікації та очікують на додаткові деталі - йдеться у повідомленні.

Столичні правоохоронці закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію.

У разі, якщо ви володієте відомостями щодо зазначених подій - зверніться на спецлінію 102 - резюмували у поліці.