У Британії засудили до довічного ув’язнення серійного маніяка з Китаю

Київ

 • 2452 перегляди

Суд у Лондоні засудив 33-річного громадянина Китаю Чао Сюй до довічного ув'язнення за зґвалтування, сексуальні напади та вуаєризм щодо шести жінок. Поліція назвала його одним із найактивніших сексуальних злочинців, який відбуватиме щонайменше 14 років.

У Британії засудили до довічного ув’язнення серійного маніяка з Китаю

Лондонський суд засудив 33-річного громадянина Китаю Чао Сюй до довічного ув’язнення після того, як він визнав себе винним у серії зґвалтувань, сексуальних нападів та вуаєризм шести жінок. Лондонська поліція назвала його одним із найактивніших сексуальних злочинців, з якими їм доводилося стикатися. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Чао Сюй є одним із найнебезпечніших та "найрезультативніших" сексуальних злочинців, з якими ми коли-небудь стикалися. Його злочини були продуманими, тривалими та руйнівними, тривали роками та залишали після себе неймовірну шкоду 

– заявив детектив-суперінтендант Льюїс Сандерсон.

Сюй використовував своє становище в університетських та професійних мережах, щоб завоювати довіру жінок, а потім накачував їх наркотиками та ґвалтував. 

Його злочини стали відомі після того, як одна з жертв, на яку він напав на південному сході Лондона, змогла надати поліції ключові докази. Дані із камер відеоспостереження та інші свідчення підтвердили його злочини.

Сюй визнав себе винним за численними пунктами обвинувачення, зокрема у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та вуайєризмі. Він відбуватиме покарання щонайменше 14 років, а згодом зможе подати запит на дострокове звільнення. 

Поліція продовжує переглядати цифрові докази, включно з шістьма мільйонами повідомлень WeChat, що може допомогти виявити інших жертв.

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Довічне позбавлення волі
Reuters
Велика Британія
Китай
Лондон