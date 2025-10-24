Жінки-військовослужбовці заявили про сексуальне насильство: проти австралійської армії та уряду подано колективний позов

$41.900.14
Ексклюзив
12:47 • 7514 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 10044 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 10961 перегляди
Україну завтра накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
07:57 • 21446 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56255 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 25656 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 19513 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21752 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31610 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29936 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю24 жовтня, 07:11 • 30576 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 34211 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога07:48 • 33403 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть07:50 • 36754 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo09:56 • 23631 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 14079 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 15084 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 56259 перегляди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Житомирська область
Польща
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 1788 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 19176 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 34508 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 29119 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 33138 перегляди
Жінки-військовослужбовці заявили про сексуальне насильство: проти австралійської армії та уряду подано колективний позов

Київ • УНН

 • 1274 перегляди

Жінки-військовослужбовці Австралійських збройних сил подали колективний позов до Федерального суду в Сіднеї, звинувачуючи у гендерному та сексуальному насильстві, домаганнях та систематичній дискримінації. Позов охоплює період з листопада 2003 року по травень 2025 року, і очікується приєднання тисяч постраждалих жінок.

Жінки-військовослужбовці заявили про сексуальне насильство: проти австралійської армії та уряду подано колективний позов

Жінки-військовослужбовці Австралійських збройних сил у п'ятницю подали колективний позов, звинувачуючи у гендерному та сексуальному насильстві, поширених домаганнях та систематичній дискримінації.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Кілька колишніх і діючих солдаток австралійських збройних сила подали колективний позов стверджуючи про гендерне та сексуальне насильство, поширені домагання та систематичну дискримінацію.

Позивачки звинувачують армію, флот і повітряні сили Австралії у систематичному насильстві та приховуванні фактів протягом десятиліть.

Процес офіційно розпочався у Федеральному суді в Сіднеї, і наразі спостерігачі вже говорять про "прецедентний позов" проти уряду Австралії від імені всіх жінок-військовослужбовців, які постраждали від насильства в період з листопада 2003 року по травень 2025 року. 

Справу супроводжує юридична фірма JGA Saddler у Брісбені, яка очікує, що до неї приєднаються тисячі постраждалих жінок

Нагадаємо

В Україні зафіксовано 1119 звернень щодо сексуального насильства внаслідок агресії рф, з яких 750 від чоловіків. Допомогу вже погоджено 616 постраждалим в рамках пілотного проєкту проміжних репарацій.

Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУР24.10.25, 12:56 • 23860 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини Світу
Австралія