Жінки-військовослужбовці заявили про сексуальне насильство: проти австралійської армії та уряду подано колективний позов
Київ • УНН
Жінки-військовослужбовці Австралійських збройних сил подали колективний позов до Федерального суду в Сіднеї, звинувачуючи у гендерному та сексуальному насильстві, домаганнях та систематичній дискримінації. Позов охоплює період з листопада 2003 року по травень 2025 року, і очікується приєднання тисяч постраждалих жінок.
Передає УНН із посиланням на AFP.
Деталі
Позивачки звинувачують армію, флот і повітряні сили Австралії у систематичному насильстві та приховуванні фактів протягом десятиліть.
Процес офіційно розпочався у Федеральному суді в Сіднеї, і наразі спостерігачі вже говорять про "прецедентний позов" проти уряду Австралії від імені всіх жінок-військовослужбовців, які постраждали від насильства в період з листопада 2003 року по травень 2025 року.
Справу супроводжує юридична фірма JGA Saddler у Брісбені, яка очікує, що до неї приєднаються тисячі постраждалих жінок
Нагадаємо
В Україні зафіксовано 1119 звернень щодо сексуального насильства внаслідок агресії рф, з яких 750 від чоловіків. Допомогу вже погоджено 616 постраждалим в рамках пілотного проєкту проміжних репарацій.
