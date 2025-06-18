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Сексуальне насильство під час війни: понад 1100 українців звернулись за фінансовою допомогою

Київ • УНН

 • 932 перегляди

В Україні зафіксовано 1119 звернень щодо сексуального насильства внаслідок агресії рф, з яких 750 від чоловіків. Допомогу вже погоджено 616 постраждалим в рамках пілотного проєкту проміжних репарацій.

Сексуальне насильство під час війни: понад 1100 українців звернулись за фінансовою допомогою

У рамках пілотного проєкту проміжних репарацій, що підтримує жертв сексуального насильства внаслідок збройної агресії росії, станом на 16 червня в Україні зафіксовано 1119 звернень. З них 750 - від чоловіків, 342 - від жінок, решта - від неповнолітніх. Допомогу вже погоджено 616 постраждалим. Про це під час брифінгу заявила урядова уповноважена з гендерної політики, голова МРГ Катерина Левченко, передає кореспондент УНН.

Деталі

Станом на 16 червня ми отримали 1119 звернень. З них 750 - від чоловіків, 342 – від жінок, 20 - від дівчат, 7 - від хлопців

- заявила Левченко.

Вона додала, що тільки за останній тиждень було отримано 59 звернень.

Це 41 звернення від чоловіків, 18 - від жінок

- повідомила вона.

Уповноважена з гендерної політики уточнила, що біля половини зі звернень вже опрацьовано, а постраждалим надана допомога.

Станом на 9 червня погоджено виплату, опрацьовано в рамках проєкту, 616 особам. 365 чоловіків, 239 жінок, 2 хлопці й 10 дівчат

- каже Левченко.

Вона зазначила, що ці цифри в декілька разів перевищують дані моніторингової місії ООН і Офісу Генпрокурора, що свідчить про те, що такий вид злочинів нерідко приховується, у тому числі самими постраждалими. За словами Левченко важливо, щоб "суспільство також розуміло, що сексуальне насильство – це є воєнний злочин, який використовується росією проти України".

Доповнення

Проєкт проміжних репарацій в Україні створений для надання фінансової підтримки особам, які стали жертвами сексуального насильства внаслідок збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Це пілотна ініціатива, яка передбачає виплату одноразових компенсацій постраждалим, з метою оперативно надати допомогу та покращити їхній стан.

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені 09.05.25, 10:57 • 158287 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
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Україна
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