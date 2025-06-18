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Сексуальное насилие во время войны: более 1100 украинцев обратились за финансовой помощью

Киев • УНН

 • 648 просмотра

В Украине зафиксировано 1119 обращений относительно сексуального насилия вследствие агрессии рф, из которых 750 от мужчин. Помощь уже согласована 616 пострадавшим в рамках пилотного проекта промежуточных репараций.

Сексуальное насилие во время войны: более 1100 украинцев обратились за финансовой помощью

В рамках пилотного проекта промежуточных репараций, поддерживающего жертв сексуального насилия в результате вооруженной агрессии россии, по состоянию на 16 июня в Украине зафиксировано 1119 обращений. Из них 750 - от мужчин, 342 - от женщин, остальные - от несовершеннолетних. Помощь уже согласована 616 пострадавшим. Об этом во время брифинга заявила правительственная уполномоченная по гендерной политике, председатель МРГ Екатерина Левченко, передает корреспондент УНН.

Детали

По состоянию на 16 июня мы получили 1119 обращений. Из них 750 - от мужчин, 342 – от женщин, 20 - от девушек, 7 - от парней

- заявила Левченко.

Она добавила, что только за последнюю неделю было получено 59 обращений.

Это 41 обращение от мужчин, 18 - от женщин

- сообщила она.

Уполномоченная по гендерной политике уточнила, что около половины из обращений уже обработано, а пострадавшим оказана помощь.

По состоянию на 9 июня согласована выплата, обработано в рамках проекта, 616 лицам. 365 мужчин, 239 женщин, 2 парня и 10 девушек

- говорит Левченко.

Она отметила, что эти цифры в несколько раз превышают данные мониторинговой миссии ООН и Офиса Генпрокурора, что свидетельствует о том, что такой вид преступлений нередко скрывается, в том числе самими пострадавшими. По словам Левченко важно, чтобы "общество также понимало, что сексуальное насилие – это военное преступление, которое используется россией против Украины".

Дополнение

Проект промежуточных репараций в Украине создан для оказания финансовой поддержки лицам, ставшим жертвами сексуального насилия в результате вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны. Это пилотная инициатива, которая предусматривает выплату одноразовых компенсаций пострадавшим, с целью оперативно оказать помощь и улучшить их состояние.

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных09.05.25, 10:57 • 158287 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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Украина
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