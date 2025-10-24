Женщины-военнослужащие заявили о сексуальном насилии: против австралийской армии и правительства подан коллективный иск

Женщины-военнослужащие Австралийских вооруженных сил подали коллективный иск в Федеральный суд в Сиднее, обвиняя в гендерном и сексуальном насилии, домогательствах и систематической дискриминации. Иск охватывает период с ноября 2003 года по май 2025 года, и ожидается присоединение тысяч пострадавших женщин.