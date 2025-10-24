$41.900.14
Эксклюзив
12:47 • 5668 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 8302 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 10321 просмотра
Украину завтра накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
07:57 • 20829 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 55317 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 25463 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 19388 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 21729 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31577 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29914 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Женщины-военнослужащие заявили о сексуальном насилии: против австралийской армии и правительства подан коллективный иск

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Женщины-военнослужащие Австралийских вооруженных сил подали коллективный иск в Федеральный суд в Сиднее, обвиняя в гендерном и сексуальном насилии, домогательствах и систематической дискриминации. Иск охватывает период с ноября 2003 года по май 2025 года, и ожидается присоединение тысяч пострадавших женщин.

Женщины-военнослужащие заявили о сексуальном насилии: против австралийской армии и правительства подан коллективный иск

Женщины-военнослужащие Австралийских вооруженных сил в пятницу подали коллективный иск, обвиняя в гендерном и сексуальном насилии, распространенных домогательствах и систематической дискриминации.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Подробности

Несколько бывших и действующих солдаток австралийских вооруженных сил подали коллективный иск, утверждая о гендерном и сексуальном насилии, распространенных домогательствах и систематической дискриминации.

Истцы обвиняют армию, флот и воздушные силы Австралии в систематическом насилии и сокрытии фактов на протяжении десятилетий.

Процесс официально начался в Федеральном суде в Сиднее, и сейчас наблюдатели уже говорят о "прецедентном иске" против правительства Австралии от имени всех женщин-военнослужащих, пострадавших от насилия в период с ноября 2003 года по май 2025 года.

Дело сопровождает юридическая фирма JGA Saddler в Брисбене, которая ожидает, что к ней присоединятся тысячи пострадавших женщин

Напомним

В Украине зафиксировано 1119 обращений по поводу сексуального насилия в результате агрессии РФ, из которых 750 от мужчин. Помощь уже согласована 616 пострадавшим в рамках пилотного проекта промежуточных репараций.

Игорь Тележников

