Женщины-военнослужащие заявили о сексуальном насилии: против австралийской армии и правительства подан коллективный иск
Женщины-военнослужащие Австралийских вооруженных сил подали коллективный иск в Федеральный суд в Сиднее, обвиняя в гендерном и сексуальном насилии, домогательствах и систематической дискриминации. Иск охватывает период с ноября 2003 года по май 2025 года, и ожидается присоединение тысяч пострадавших женщин.
Истцы обвиняют армию, флот и воздушные силы Австралии в систематическом насилии и сокрытии фактов на протяжении десятилетий.
Процесс официально начался в Федеральном суде в Сиднее, и сейчас наблюдатели уже говорят о "прецедентном иске" против правительства Австралии от имени всех женщин-военнослужащих, пострадавших от насилия в период с ноября 2003 года по май 2025 года.
Дело сопровождает юридическая фирма JGA Saddler в Брисбене, которая ожидает, что к ней присоединятся тысячи пострадавших женщин
