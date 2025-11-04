Мужчину из Иллинойса задержали за угрозу Трампу в видео в Instagram

В США мужчина из северного Иллинойса был арестован по федеральным обвинениям в угрозах президенту США Дональду Трампу в видео, опубликованном в интернете, сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

57-летний Трент Шнайдер был арестован в понедельник спецназовцами офиса шерифа округа Лейк в его доме в Уинтроп-Харборе и передан федеральным властям.

Согласно обнародованному в понедельник уголовному делу, ему предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в "реальной угрозе причинения вреда другому лицу в межштатной торговле".

Шнайдера обвиняют в публикации видео в Instagram 16 октября.

Согласно обвинению, Шнайдер 18 раз публиковал одно и то же видео в период с 16 по 21 октября. Его также обвиняют в публикации в социальных сетях множества сообщений с оскорблениями в адрес государственных служащих в 2022 году.

Его также обвиняют в публикации примерно 20 раз в период с 26 по 21 октября изображения с карикатурой на Трампа, где он делал подобные заявления.

Федеральные агенты допросили Шнайдера у него дома 22 октября, и когда его спросили, публиковал ли он угрозы в интернете, он "разозлился и начал кричать, требуя, чтобы офицеры убрались с его территории", говорится в обвинении. Примерно через час после того, как агенты покинули его дом, он опубликовал очередное видео.

В понедельник Секретная служба США обратилась в офис шерифа округа Лейк за содействием в оформлении ордера на обыск и арест в доме Шнайдера. Они обратились к спецподразделению SWAT, чтобы помочь взять Шнайдера под стражу, и офис шерифа округа Лейк заявил, что его арестовали без инцидентов.

Во время первого появления Шнайдера в суде в понедельник, он спросил, можно ли его разместить в "мотеле Трампа" "с попкорном" до слушания дела о его задержании, запланированного на четверг.

Шнайдер также упомянул, что один из его постов был удален и снова размещен. Он также неоднократно обсуждал свое психическое здоровье во время понедельничного слушания.

По словам представителей федерального суда, Шнайдер имеет длительную криминальную историю. В декабре 2022 года он был арестован за угрозу "расстрела" магазина T-Mobile, но позже был признан невменяемым, согласно предъявленным в понедельник обвинениям.

Ему приказано оставаться под стражей до следующего судебного заседания, которое состоится в четверг.

Возле резиденции Трампа задержали женщину: пришла со «срочным сообщением» с оружием в авто