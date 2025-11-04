ukenru
Чоловіка із Іллінойсу затримали за погрозу Трампу у відео в Instagram

Київ • УНН

 • 858 перегляди

57-річного Трента Шнайдера заарештували за федеральними обвинуваченнями в погрозах Дональду Трампу у відео, опублікованому в Instagram. Він неодноразово публікував одне й те саме відео та зображення з карикатурою на Трампа, а також має тривалу кримінальну історію.

Чоловіка із Іллінойсу затримали за погрозу Трампу у відео в Instagram

У США чоловік із північного Іллінойсу був заарештований за федеральними обвинуваченнями в погрозах президенту США Дональду Трампу у відео, опублікованому в інтернеті, повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

57-річного Трента Шнайдера було заарештовано в понеділок спецпризначенцями офісу шерифа округу Лейк у його будинку у Вінтроп-Гарборі і передано федеральній владі.

Згідно з оприлюдненою у понеділок кримінальною справою, йому висунуто обвинувачення за одним пунктом обвинувачення у "реальній загрозі заподіяння шкоди іншій особі у міжштатній торгівлі".

Шнайдера звинувачують у зв'язку з публікацією відео в Instagram 16 жовтня. Згідно з обвинуваченням, Шнайдер 18 разів публікував те саме відео в період з 16 по 21 жовтня. Його також звинувачують у публікації у соціальних мережах безлічі повідомлень із образами на адресу державних службовців у 2022 році.

Його також звинувачують у публікації приблизно 20 разів у період з 26 по 21 жовтня зображення з карикатурою на Трампа, де він робив подібні заяви.

Федеральні агенти допитали Шнайдера у нього вдома 22 жовтня, і коли його запитали, чи публікував він погрози в інтернеті, він "розлютився і почав кричати, вимагаючи, щоб офіцери забралися з його території", йдеться в обвинуваченні. Приблизно через годину після того, як агенти покинули його будинок, він опублікував чергове відео.

У понеділок Секретна служба США звернулася до офісу шерифа округу Лейк за сприянням в оформленні ордера на обшук та арешт у будинку Шнайдера. Вони звернулися до спецпідрозділу SWAT, щоб допомогти взяти Шнайдера під варту, і офіс шерифа округу Лейк заявив, що його заарештували без інцидентів.

Під час першої появи Шнайдера в суді в понеділок, він запитав, чи можна його розмістити в "мотелі Трампа" "з попкорном" до слухання справи про його затримання, запланованого на четвер.

Шнайдер також згадав, що один із його постів був видалений і знову розміщений. Він також неодноразово обговорював своє психічне здоров'я під час понеділкового слухання.

За словами представників федерального суду, Шнайдер має тривалу кримінальну історію. У грудні 2022 року його було заарештовано за загрозу "розстрілу" магазину T-Mobile, але пізніше було визнано неосудним, згідно з висунутим у понеділок обвинуваченнями.

Йому наказано залишатися під вартою до наступного судового засідання, яке відбудеться у четвер.

Біля резиденції Трампа затримали жінку: прийшла з "терміновим повідомленням" зі зброєю в авто12.07.25, 09:03 • 6189 переглядiв

Юлія Шрамко

