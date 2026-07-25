Умер режиссер "Маски" и "Кошмара на улице Вязов" Чак Рассел

Американский режиссер Чак Рассел, снявший фильмы «Маска», «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» и «Кляп», умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

По данным издания, режиссера нашли без сознания в его доме в Сан-Диего в среду. Его смерть подтвердили семья и адвокат, однако причина смерти пока не разглашается.

За свою карьеру Рассел поставил ряд успешных лент, среди которых «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», «Кляп», «Маска», «Ластик» и «Царь скорпионов». Именно «Маска» 1994 года принесла мировую популярность Джиму Керри и Кэмерон Диас, а в «Царе скорпионов» 2002 года Дуэйн «Скала» Джонсон впервые исполнил главную роль в полнометражном фильме.

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Как отмечает The Guardian, изначально «Маску» планировали снимать как фильм ужасов, однако Рассел убедил студию изменить концепцию. В итоге лента собрала более 350 млн долларов в мировом прокате при бюджете 18 млн долларов.

Последний фильм вышел в 2024 году

Чак Рассел родился в городе Парк-Ридж, штат Иллинойс. До режиссерской карьеры работал исполнительным продюсером и сценаристом. Его режиссерский дебют состоялся в 1987 году с фильмом «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна».

Последней работой режиссера стал фильм «Ведьминская доска» (Witchboard), который вышел в 2024 году.

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