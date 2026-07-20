На 76-м году жизни скончался двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган

В возрасте 75 лет скончался двукратный обладатель "Золотого мяча", бывший форвард сборной Англии, "Ливерпуля", "Ньюкасл Юнайтед" и немецкого "Гамбурга" Кевин Киган, пишет УНН.

"Мы глубоко опечалены новостью о смерти Кевина Кигана, кавалера ордена Британской империи. В период с 1972 по 1982 год Кевин сыграл 63 матча за национальную сборную и забил 21 гол, а впоследствии, в 1999–2000 годах, возглавлял сборную "Трех львов". Мы выражаем свои соболезнования семье, друзьям и бывшим клубам Кевина", — заявили в Футбольной ассоциации Англии.

В Ассоциации добавили, что почтят память минутой молчания перед матчем Англия-Испания на "Уэмбли", который пройдет в сентябре.

Дополнение

Кевин Киган — английский футболист, нападающий. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер. Родился 14 февраля 1951 года в Армторпе, Великобритания.

Футбольную карьеру начал в "Сканторп Юнайтед", откуда в 1971 году перебрался в "Ливерпуль", за который провел 6 лет, где становился чемпионом Англии (трижды), обладателем Кубка Англии, Суперкубка Англии, дважды обладателем Кубка УЕФА и обладателем Лиги Чемпионов.

"Мы глубоко опечалены смертью легендарного Кевина Кигана и скорбим о нем. Его несгибаемый дух и выдающийся вклад навсегда останутся в нашей истории, а его наследие будет жить и дальше. Покойся с миром, Кевин", — заявили в "Ливерпуле".

Легенда "мерсисайдцев" Джимми Каррагер написал: "Один из величайших футболистов, которых когда-либо давала эта страна, обладатель множества трофеев и забитых голов, двукратный обладатель "Золотого мяча" — он доказал, что был настоящим гигантом английского футбола. Одна из важнейших фигур, благодаря которым "Ливерпуль" стал тем, чем является сегодня".

В 1978 году Киган перебрался в немецкий "Гамбург", где и выиграл награду лучшего футболиста мира — "Золотой мяч" 1978 и 1979 годов.

"Покойся с миром, "Mighty Mouse". Мы глубоко опечалены известием о смерти Кевина Кигана. Легенда клуба ушел из жизни в возрасте 75 лет. Наши мысли — с его семьей и близкими", — заявили в немецком клубе.

Впоследствии у Кигана был переход в "Саутгемптон" и "Ньюкасл Юнайтед", который он возглавлял дважды — с 1992 по 1997 год и в 2005 году.

"Мы глубоко опечалены известием о смерти Кевина Кигана — одной из величайших, самых влиятельных и самых любимых фигур в истории нашего клуба. Кевин был не просто легендарным футболистом и тренером. Для целых поколений болельщиков он был самим сердцем "Ньюкасл Юнайтед", — заявили в "Ньюкасле".

Легенда сборной Англии и "Ньюкасла" Алан Ширер написал: "Мой герой. Мой руководитель. Мой друг. Спи спокойно, шеф".

"Манчестер Сити", который Киган возглавлял с 2001 по 2005 год, написал: "Все в "Манчестер Сити" глубоко опечалены новостью о том, что наш бывший главный тренер Кевин Киган ушел из жизни в возрасте 75 лет. Кевин был тренером, который коренным образом изменил клуб, принеся в "Сити" оптимизм и энергию в течение четырех лет, что он возглавлял команду. Никогда не забудется кампания за повышение в классе в сезоне 2001/02, а в последующие годы Кевин снова утвердил нас как одну из ведущих команд Премьер-лиги. В это чрезвычайно тяжелое время наши мысли с семьей и друзьями Кевина".

Кроме того, на смерть футболиста отреагировал страстный болельщик сборной Англии и бирмингемской "Астон Виллы" Принц Уильям.

"Мы глубоко опечалены известием о смерти Кевина Кигана. Это был поистине выдающийся футболист и тренер, который вдохновлял целые поколения своим талантом, страстью и любовью к игре. Но прежде всего его запомнят как доброго и щедрого человека. Наши мысли сейчас с его семьей и всеми, кто его знал", — написал Принц.

Напомним

Полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс скончался в возрасте 25 лет через две недели после выступления на Чемпионате мира 2026 года.