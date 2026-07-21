Покорял "Евровидение-2004" вместе с Русланой - умер солист балета "Жизнь" Александр Гарбарчук

В ночь на 21 июля от тяжелой болезни скончался заслуженный артист Украины, солист балета "Жизнь" Александр Гарбарчук. Он известен выступлением с певицей Русланой Лыжичко во время Евровидения 2004 года, где она одержала победу. О смерти артиста сообщили в театре, в котором он служил - также это подтвердила сама Руслана, передает УНН.

Певица опубликовала в Facebook кадры своего выступления с Гарбарчуком 2004 года. Она отметила, что он навсегда останется в ее сердце.

От нас ушел наш Саша Гарбарчук... Никакие слова не в состоянии описать, что он для меня значит. Друг, с которым мы объездили весь мир, с которым мы дали сотни, если не тысячи, концертов, который стоял со мной на сцене Евровидения. Настоящий, безграничный, веселый, искренний, талантливый, патриотичный, драйвовый, вдохновенный - таким был и таким навсегда останется в наших сердцах. Боль такая, что сейчас тяжело даже дышать. Я соболезную жене Наде, детям, брату и всей семье

В театре "Жизнь" отметили, что Александр пришел к ним совсем юным парнем, а вырос в настоящего Мастера благодаря усердному труду.

Последние годы Саша так же мужественно, без лишних слов и жалоб, боролся за каждый новый день. Он хотел жить, хотел творить, быть с семьей. Мы все до последнего верили в чудо