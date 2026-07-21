Покорял "Евровидение-2004" вместе с Русланой - умер солист балета "Жизнь" Александр Гарбарчук

$44.700.0451.100.04
ukenru
11:40 • 2240 просмотра
Силы обороны поразили МиГ-29 и "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области - Генштаб
Эксклюзив
09:18 • 14950 просмотра
Доллар по 50 - пессимистический сценарий или ближайшая перспектива
Эксклюзив
07:07 • 26565 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
21 июля, 06:30 • 31001 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
21 июля, 02:02 • 22880 просмотра
МВФ одобрил первый пересмотр программы EFF для Украины и выделил почти $690 млн
Эксклюзив
20 июля, 16:10 • 32758 просмотра
Почему обострение между США и Ираном может ударить по ценам на топливо и помочь россии
Эксклюзив
20 июля, 14:45 • 40917 просмотра
В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й
20 июля, 14:03 • 35153 просмотра
100% вместо 500%, но удар по кремлю остаётся — что может изменить новый санкционный законопроект США
20 июля, 13:53 • 31434 просмотра
В правительстве уже работают над проектом Бюджета-2027: до 8 сентября он должен быть на рассмотрении КабминаPhoto
Эксклюзив
20 июля, 12:49 • 25983 просмотра
Россия у границ НАТО – страны Балтии активно заявляют о возможной агрессии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
3м/с
35%
748мм
Популярные новости
Трамп подписал указ о введении дополнительных 50% пошлин на ряд товаров из Канады21 июля, 02:56 • 13578 просмотра
Президент Никарагуа заявил, что страна больше не будет проводить выборы21 июля, 04:09 • 15324 просмотра
Генштаб сообщил о ликвидации еще 1370 оккупантов и более 90 артсистем за суткиPhoto21 июля, 04:27 • 20022 просмотра
Смертельное ДТП с тремя погибшими подростками на Львовщине: водитель получил подозрениеPhoto21 июля, 05:11 • 18642 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 24242 просмотра
публикации
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний10:46 • 7992 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
07:07 • 26572 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Эксклюзив
21 июля, 06:30 • 31007 просмотра
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 40478 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 47941 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслана
Музыкант
Даниил Меньшиков
Актуальные места
Украина
Запорожье
Одесса
Донецкая область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 24425 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 25826 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 38123 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 43243 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 67584 просмотра
Актуальное
Микоян МиГ-29
Ракетный комплекс "Панцирь"
Financial Times
Старлинк
Отопление

Покорял "Евровидение-2004" вместе с Русланой - умер солист балета "Жизнь" Александр Гарбарчук

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Причиной смерти артиста стал рак желудка. Гарбарчук длительное время боролся с заболеванием, но спасти его не удалось.

Покорял "Евровидение-2004" вместе с Русланой - умер солист балета "Жизнь" Александр Гарбарчук
Фото: www.facebook.com/ruslana.official

В ночь на 21 июля от тяжелой болезни скончался заслуженный артист Украины, солист балета "Жизнь" Александр Гарбарчук. Он известен выступлением с певицей Русланой Лыжичко во время Евровидения 2004 года, где она одержала победу. О смерти артиста сообщили в театре, в котором он служил - также это подтвердила сама Руслана, передает УНН.

Детали

Певица опубликовала в Facebook кадры своего выступления с Гарбарчуком 2004 года. Она отметила, что он навсегда останется в ее сердце.

От нас ушел наш Саша Гарбарчук... Никакие слова не в состоянии описать, что он для меня значит. Друг, с которым мы объездили весь мир, с которым мы дали сотни, если не тысячи, концертов, который стоял со мной на сцене Евровидения. Настоящий, безграничный, веселый, искренний, талантливый, патриотичный, драйвовый, вдохновенный - таким был и таким навсегда останется в наших сердцах. Боль такая, что сейчас тяжело даже дышать. Я соболезную жене Наде, детям, брату и всей семье

- говорится в сообщении.

В театре "Жизнь" отметили, что Александр пришел к ним совсем юным парнем, а вырос в настоящего Мастера благодаря усердному труду.

Последние годы Саша так же мужественно, без лишних слов и жалоб, боролся за каждый новый день. Он хотел жить, хотел творить, быть с семьей. Мы все до последнего верили в чудо

- отметили в театре.

Дополнительно

В 2021 году у Александра обнаружили рак желудка. Он нуждался в срочной операции и длительном лечении, поэтому коллеги артиста открыли сбор средств. В июне текущего года болезнь обострилась - Александр попал в больницу, но спасти его не удалось.

Напомним

В начале июля текущего года скончался народный артист Украины, певец и композитор Николай Янченко.

Евгений Устименко

ОбществоНовости из соцсетей
Руслана
Музыкант