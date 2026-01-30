Бывший заместитель шерифа в Иллинойсе приговорен к 20 годам тюрьмы за убийство Сони Масси

Суд штата Иллинойс в четверг огласил приговор Шону Грейсону, который во время вызова застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме. Экс-правоохранитель получил максимально возможное наказание в виде 20 лет лишения свободы за убийство второй степени, что стало резонансным делом о полицейском произволе и системном расизме в США. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в Спрингфилде, когда 31-летняя Соня Масси позвонила в полицию, чтобы сообщить о возможном злоумышленнике возле ее жилища. Во время осмотра дома Шон Грейсон выстрелил в женщину, впоследствии заявив в суде, что якобы боялся быть ошпаренным кастрюлей с горячей водой, которую она держала в руках. Следствие и протесты общественности доказали несоответствие действий офицера реальной угрозе.

В ту ночь я совершил много ошибок. Были моменты, когда мне следовало действовать, но я этого не сделал. Я принял ужасные решения. Мне жаль – сказал Грейсон во время заседания.

Несмотря на раскаяние подсудимого и заявления адвокатов о его тяжелой болезни (рак четвертой стадии), судья Райан Кадиган удовлетворил требование стороны обвинения о максимальном сроке.

Реакция семьи и общественный резонанс

Приговор суда семья погибшей встретила громкими возгласами и аплодисментами. Родственники Сони Масси подчеркивали, что ее смерть навсегда изменила их жизни и усилила страх перед правоохранительными органами в общине. Мать погибшей, Донна Масси, призналась, что теперь боится обращаться за помощью к полиции.

Смерть Сони Масси всколыхнула ее семью, но она всколыхнула и общину, страну. Мы должны сделать все возможное, чтобы это никогда не повторилось – подчеркнул государственный прокурор Джон Милхайзер.

Это дело уже стало основанием для начала масштабного расследования Министерства юстиции США относительно методов работы местного департамента шерифа.

