Бывший заместитель шерифа в Иллинойсе приговорен к 20 годам тюрьмы за убийство Сони Масси

$42.770.19
51.230.00
ukenru
23:28 • 3282 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
21:40 • 10349 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 11747 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 12949 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 17865 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 19028 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 31298 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 28227 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 31754 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 28389 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.6м/с
87%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 8978 просмотра
Мировой порядок меняется: ЕС готовится к новым угрозам в 2026 году29 января, 17:27 • 2874 просмотра
Трамп заявил, что лично попросил путина не обстреливать Украину в течение недели29 января, 17:33 • 3724 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 6496 просмотра
Дрон, сигареты и лом цветных металлов: таможенники Буковины обнаружили на границе с Румынией контрабандуPhoto29 января, 18:56 • 2580 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 17865 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 15328 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 19278 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 79718 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 107850 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Венесуэла
Китай
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 6502 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 8982 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 32884 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 58701 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 55781 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Instagram

Бывший заместитель шерифа в Иллинойсе приговорен к 20 годам тюрьмы за убийство Сони Масси

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Суд Иллинойса приговорил Шона Грейсона к 20 годам лишения свободы за убийство темнокожей женщины. Он застрелил ее во время вызова, заявив о страхе быть ошпаренным.

Бывший заместитель шерифа в Иллинойсе приговорен к 20 годам тюрьмы за убийство Сони Масси

Суд штата Иллинойс в четверг огласил приговор Шону Грейсону, который во время вызова застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме. Экс-правоохранитель получил максимально возможное наказание в виде 20 лет лишения свободы за убийство второй степени, что стало резонансным делом о полицейском произволе и системном расизме в США. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в Спрингфилде, когда 31-летняя Соня Масси позвонила в полицию, чтобы сообщить о возможном злоумышленнике возле ее жилища. Во время осмотра дома Шон Грейсон выстрелил в женщину, впоследствии заявив в суде, что якобы боялся быть ошпаренным кастрюлей с горячей водой, которую она держала в руках. Следствие и протесты общественности доказали несоответствие действий офицера реальной угрозе.

Власти Миннесоты подали в суд на администрацию Трампа из-за смертельной стрельбы25.01.26, 10:03 • 7510 просмотров

В ту ночь я совершил много ошибок. Были моменты, когда мне следовало действовать, но я этого не сделал. Я принял ужасные решения. Мне жаль

– сказал Грейсон во время заседания.

Несмотря на раскаяние подсудимого и заявления адвокатов о его тяжелой болезни (рак четвертой стадии), судья Райан Кадиган удовлетворил требование стороны обвинения о максимальном сроке.

Реакция семьи и общественный резонанс

Приговор суда семья погибшей встретила громкими возгласами и аплодисментами. Родственники Сони Масси подчеркивали, что ее смерть навсегда изменила их жизни и усилила страх перед правоохранительными органами в общине. Мать погибшей, Донна Масси, призналась, что теперь боится обращаться за помощью к полиции.

Смерть Сони Масси всколыхнула ее семью, но она всколыхнула и общину, страну. Мы должны сделать все возможное, чтобы это никогда не повторилось

– подчеркнул государственный прокурор Джон Милхайзер.

Это дело уже стало основанием для начала масштабного расследования Министерства юстиции США относительно методов работы местного департамента шерифа.

Федеральные агенты США застрелили мужчину в Миннеаполисе: это второй случай за месяц - Reuters24.01.26, 21:58 • 10707 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Карцинома
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Иллинойс
Соединённые Штаты