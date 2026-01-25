Власти Миннесоты подали в суд на администрацию Трампа из-за смертельной стрельбы

$43.170.00
24 января, 18:16 • 16535 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 33740 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 29432 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 38708 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 37543 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 47886 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 44610 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35488 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29589 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 73283 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Встреча Зеленского с путиным может состояться уже в ближайшее время - Axios24 января, 22:28 • 10089 просмотра
Атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов25 января, 00:06 • 10525 просмотра
"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США25 января, 00:41 • 14433 просмотра
Жилые дома и критическая инфраструктура: из-за российских ударов в субботу повреждено 170 объектов - МВД25 января, 01:15 • 7742 просмотра
ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-судье Тандыру компенсацию за содержание в СИЗО03:35 • 11031 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 73284 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 86576 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 100095 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 93950 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 94934 просмотра
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Европа
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 16097 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 16573 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 33272 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 33839 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 46882 просмотра
Отопление
Техника
9К720 Искандер
Шахед-136
Власти Миннесоты подали в суд на администрацию Трампа из-за смертельной стрельбы

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Прокуратура округа Хеннепин и Бюро уголовного розыска Миннесоты подали иск против администрации Трампа из-за препятствования расследованию смертельной стрельбы агентом пограничного патруля. Федеральные органы не разрешили доступ к месту происшествия, несмотря на ордер.

Власти Миннесоты подали в суд на администрацию Трампа из-за смертельной стрельбы

После смертельной стрельбы в Миннесоте власти штата подали в суд на администрацию Дональда Трампа, заявив о препятствовании расследованию со стороны федеральных органов. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По информации издания, прокуратура округа Хеннепин и Бюро уголовного задержания Миннесоты подали иск против администрации Трампа, чтобы предотвратить возможную фальсификацию или уничтожение доказательств по делу о смертельном выстреле Алекса Претти агентом пограничного патруля.

Подсудимые и те, кто действовал по их указанию и под их руководством, покинули место стрельбы, препятствуя государственным органам осмотреть его

- говорится в пресс-релизе со ссылкой на доказательства, содержащиеся в документах.

Иск сопровождается ходатайством о временном запретительном приказе, поданным в субботу вечером в окружной суд США в Миннесоте. Документы направлены против Министерства внутренней безопасности США (DHS), ICE, таможенной и пограничной службы, пограничного контроля США и генерального прокурола США Пэм Бонди.

Прокурор округа Хеннепин Мэри Мориарти заявила: "Наше ведомство имеет юрисдикцию для рассмотрения этого дела на предмет потенциального преступного поведения со стороны причастных федеральных агентов, и мы это сделаем", добавив, что иск "является лишь одной из многих мер, которые наше ведомство принимает для обеспечения возможности проведения тщательного и прозрачного расследования на уровне штата".

Управление внутренней безопасности США не разрешило подразделению расследований сил BCA получить доступ к месту сегодняшней стрельбы, несмотря на наличие ордера на обыск, заявило BCA, добавив, что, тем не менее, "вовлечено и причастно" к расследованию инцидента

 - пишет издание.

Напомним

В Миннеаполисе федеральные агенты США застрелили мужчину, что стало вторым смертельным инцидентом в этом месяце во время усиления иммиграционного контроля. Мэр города и губернатор призвали прекратить операции администрации Трампа.

Алла Киосак

