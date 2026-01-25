Власти Миннесоты подали в суд на администрацию Трампа из-за смертельной стрельбы

После смертельной стрельбы в Миннесоте власти штата подали в суд на администрацию Дональда Трампа, заявив о препятствовании расследованию со стороны федеральных органов. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По информации издания, прокуратура округа Хеннепин и Бюро уголовного задержания Миннесоты подали иск против администрации Трампа, чтобы предотвратить возможную фальсификацию или уничтожение доказательств по делу о смертельном выстреле Алекса Претти агентом пограничного патруля.

Подсудимые и те, кто действовал по их указанию и под их руководством, покинули место стрельбы, препятствуя государственным органам осмотреть его - говорится в пресс-релизе со ссылкой на доказательства, содержащиеся в документах.

Иск сопровождается ходатайством о временном запретительном приказе, поданным в субботу вечером в окружной суд США в Миннесоте. Документы направлены против Министерства внутренней безопасности США (DHS), ICE, таможенной и пограничной службы, пограничного контроля США и генерального прокурола США Пэм Бонди.

Прокурор округа Хеннепин Мэри Мориарти заявила: "Наше ведомство имеет юрисдикцию для рассмотрения этого дела на предмет потенциального преступного поведения со стороны причастных федеральных агентов, и мы это сделаем", добавив, что иск "является лишь одной из многих мер, которые наше ведомство принимает для обеспечения возможности проведения тщательного и прозрачного расследования на уровне штата".

Управление внутренней безопасности США не разрешило подразделению расследований сил BCA получить доступ к месту сегодняшней стрельбы, несмотря на наличие ордера на обыск, заявило BCA, добавив, что, тем не менее, "вовлечено и причастно" к расследованию инцидента - пишет издание.

Напомним

В Миннеаполисе федеральные агенты США застрелили мужчину, что стало вторым смертельным инцидентом в этом месяце во время усиления иммиграционного контроля. Мэр города и губернатор призвали прекратить операции администрации Трампа.