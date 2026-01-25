Влада Міннесоти подала позов до суду проти адміністрації Трампа через смертельну стрілянину

Після смертельної стрілянини у Міннесоті влада штату подала до суду на адміністрацію Дональда Трампа, заявивши про перешкоджання розслідуванню з боку федеральних органів. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, прокуратура округу Хеннепін та Бюро кримінального затримання Міннесоти подали позов проти адміністрації Трампа, щоб запобігти можливій фальсифікації або знищенню доказів у справі про смертельний постріл Алекса Претті агентом прикордонного патруля.

Підсудні та ті, хто діяв за їхнім вказівкою та під їхнім керівництвом, покинули місце стрілянини, перешкоджаючи державним органам оглянути його - йдеться у прес-релізі з посиланням на докази, що містяться у документах.

Позов супроводжується клопотанням про тимчасовий заборонний наказ, поданим у суботу ввечері до окружного суду США в Міннесоті. Документи спрямовані проти Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), ICE, митної та прикордонної служби, прикордонного контролю США та генерального прокурора США Пем Бонді.

Прокурор округу Хеннепін Мері Моріарті заявила: "Наше відомство має юрисдикцію для розгляду цієї справи на предмет потенційної злочинної поведінки з боку причетних федеральних агентів, і ми це зробимо", додавши, що позов "є лише одним із багатьох заходів, які наше відомство вживає для забезпечення можливості проведення ретельного та прозорого розслідування на рівні штату".

Управління внутрішньої безпеки США не дозволило підрозділу розслідувань сил BCA отримати доступ до місця сьогоднішньої стрілянини, незважаючи на наявність ордера на обшук, заявило BCA, додавши, що, тим не менш, "залучене та причетне" до розслідування інциденту - пише видання.

Нагадаємо

У Міннеаполісі федеральні агенти США застрелили чоловіка, що стало другим смертельним інцидентом цього місяця під час посилення імміграційного контролю. Мер міста та губернатор закликали припинити операції адміністрації Трампа.