Влада Міннесоти подала позов до суду проти адміністрації Трампа через смертельну стрілянину

$43.170.00
50.520.00
ukenru
24 січня, 18:16 • 16386 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 33403 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 29252 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 38522 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 37430 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 47809 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 44543 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35451 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29575 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 73068 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.4м/с
84%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios24 січня, 22:28 • 9924 перегляди
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів25 січня, 00:06 • 10394 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США25 січня, 00:41 • 14288 перегляди
Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об’єктів - МВС25 січня, 01:15 • 7478 перегляди
ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО03:35 • 10664 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 73068 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 86397 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 99991 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 93849 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 94841 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 16053 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 16533 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 33233 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 33791 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 46837 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Соціальна мережа

Влада Міннесоти подала позов до суду проти адміністрації Трампа через смертельну стрілянину

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Прокуратура округу Хеннепін та Бюро кримінального затримання Міннесоти подали позов проти адміністрації Трампа через перешкоджання розслідуванню смертельної стрілянини агентом прикордонного патруля. Федеральні органи не дозволили доступ до місця події, незважаючи на ордер.

Влада Міннесоти подала позов до суду проти адміністрації Трампа через смертельну стрілянину

Після смертельної стрілянини у Міннесоті влада штату подала до суду на адміністрацію Дональда Трампа, заявивши про перешкоджання розслідуванню з боку федеральних органів. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, прокуратура округу Хеннепін та Бюро кримінального затримання Міннесоти подали позов проти адміністрації Трампа, щоб запобігти можливій фальсифікації або знищенню доказів у справі про смертельний постріл Алекса Претті агентом прикордонного патруля.

Підсудні та ті, хто діяв за їхнім вказівкою та під їхнім керівництвом, покинули місце стрілянини, перешкоджаючи державним органам оглянути його

- йдеться у прес-релізі з посиланням на докази, що містяться у документах.

Позов супроводжується клопотанням про тимчасовий заборонний наказ, поданим у суботу ввечері до окружного суду США в Міннесоті. Документи спрямовані проти Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), ICE, митної та прикордонної служби, прикордонного контролю США та генерального прокурора США Пем Бонді.

Прокурор округу Хеннепін Мері Моріарті заявила: "Наше відомство має юрисдикцію для розгляду цієї справи на предмет потенційної злочинної поведінки з боку причетних федеральних агентів, і ми це зробимо", додавши, що позов "є лише одним із багатьох заходів, які наше відомство вживає для забезпечення можливості проведення ретельного та прозорого розслідування на рівні штату".

Управління внутрішньої безпеки США не дозволило підрозділу розслідувань сил BCA отримати доступ до місця сьогоднішньої стрілянини, незважаючи на наявність ордера на обшук, заявило BCA, додавши, що, тим не менш, "залучене та причетне" до розслідування інциденту

 - пише видання.

Нагадаємо

У Міннеаполісі федеральні агенти США застрелили чоловіка, що стало другим смертельним інцидентом цього місяця під час посилення імміграційного контролю. Мер міста та губернатор закликали припинити операції адміністрації Трампа.

Алла Кіосак

Кримінал та НПНовини Світу
Обшук
Сутички
Міністерство національної безпеки США
Міннесота
Пем Бонді
Дональд Трамп