Федеральні агенти США застрелили чоловіка в Міннеаполісі: це другий випадок за місяць - Reuters

$43.170.01
50.520.15
ukenru
18:16 • 3338 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
16:43 • 8750 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 15392 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 24622 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 28153 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 43879 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 41435 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 33795 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 28619 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 62173 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Четверо людей постраждали на Київщині через атаку ворога: показали наслідкиPhoto24 січня, 10:43 • 7028 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 11451 перегляди
ДТП на трасі під Києвом обмежила рух до столиці: деталіPhoto24 січня, 11:20 • 6166 перегляди
Переговори США, України і рф в Абу-Дабі: стала відомі перші подробиці - Axios24 січня, 13:39 • 5430 перегляди
Орбан обіцяє не пускати Україну в ЄС впродовж 100 років: реакція Сибіги не забарилась14:02 • 7838 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 62173 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 76789 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 92872 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 87387 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 88477 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 11451 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 13056 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 30276 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 30614 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 44067 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Bild

Федеральні агенти США застрелили чоловіка в Міннеаполісі: це другий випадок за місяць - Reuters

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У Міннеаполісі федеральні агенти США застрелили чоловіка, що стало другим смертельним інцидентом цього місяця під час посилення імміграційного контролю. Мер міста та губернатор закликали припинити операції адміністрації Трампа.

Федеральні агенти США застрелили чоловіка в Міннеаполісі: це другий випадок за місяць - Reuters

У суботу, 24 січня, федеральні агенти США застрелили чоловіка в Міннеаполісі. Це вже другий випадок смертельного інциденту за участю федеральних агентів цього місяця під час посилення імміграційного контролю в північному місті США, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

В інтернеті з’явилось відео, на якому люди у масках і тактичних жилетах, борються з чоловіком на засніженій вулиці, після чого чути постріли. Далі на відео чоловік падає на землю, і чути ще кілька пострілів.

Увага, відео 18+!!!

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей закликав негайно припинити операції адміністрації Трампа з контролю за імміграцією в штаті.

Скільки ще жителів, скільки ще американців повинні померти або отримати серйозні травми, щоб ця операція закінчилася?

- сказав Фрей на пресконференції.

Губернатор штату Міннесота Тім Волз і два сенатори США також закликали федеральних агентів покинути цю територію. Повідомляється, що стрілянина сталася на наступний день після того, як понад 10 000 людей вийшли на морозні вулиці, щоб протестувати проти присутності 3000 федеральних агентів, яких Трамп відправив до штату.

Нагадаємо

У Міннесоті сотні закладів припинили роботу на знак протесту проти рейдів Імміграційної та митної служби США.

Євген Устименко

Кримінал та НПНовини Світу
Вибори в США
Сутички
Міннесота
Тім Волз
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки