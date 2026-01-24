Федеральні агенти США застрелили чоловіка в Міннеаполісі: це другий випадок за місяць - Reuters

У суботу, 24 січня, федеральні агенти США застрелили чоловіка в Міннеаполісі. Це вже другий випадок смертельного інциденту за участю федеральних агентів цього місяця під час посилення імміграційного контролю в північному місті США, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

В інтернеті з’явилось відео, на якому люди у масках і тактичних жилетах, борються з чоловіком на засніженій вулиці, після чого чути постріли. Далі на відео чоловік падає на землю, і чути ще кілька пострілів.

Увага, відео 18+!!!

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей закликав негайно припинити операції адміністрації Трампа з контролю за імміграцією в штаті.

Скільки ще жителів, скільки ще американців повинні померти або отримати серйозні травми, щоб ця операція закінчилася? - сказав Фрей на пресконференції.

Губернатор штату Міннесота Тім Волз і два сенатори США також закликали федеральних агентів покинути цю територію. Повідомляється, що стрілянина сталася на наступний день після того, як понад 10 000 людей вийшли на морозні вулиці, щоб протестувати проти присутності 3000 федеральних агентів, яких Трамп відправив до штату.

Нагадаємо

У Міннесоті сотні закладів припинили роботу на знак протесту проти рейдів Імміграційної та митної служби США.