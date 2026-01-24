Федеральные агенты США застрелили мужчину в Миннеаполисе: это второй случай за месяц - Reuters

В субботу, 24 января, федеральные агенты США застрелили мужчину в Миннеаполисе. Это уже второй случай смертельного инцидента с участием федеральных агентов в этом месяце во время усиления иммиграционного контроля в северном городе США, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В интернете появилось видео, на котором люди в масках и тактических жилетах борются с мужчиной на заснеженной улице, после чего слышны выстрелы. Далее на видео мужчина падает на землю, и слышны еще несколько выстрелов.

Внимание, видео 18+!!!

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал немедленно прекратить операции администрации Трампа по контролю за иммиграцией в штате.

Сколько еще жителей, сколько еще американцев должны умереть или получить серьезные травмы, чтобы эта операция закончилась? - сказал Фрей на пресс-конференции.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз и два сенатора США также призвали федеральных агентов покинуть эту территорию. Сообщается, что стрельба произошла на следующий день после того, как более 10 000 человек вышли на морозные улицы, чтобы протестовать против присутствия 3000 федеральных агентов, которых Трамп отправил в штат.

Напомним

