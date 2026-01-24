$43.170.01
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Федеральные агенты США застрелили мужчину в Миннеаполисе: это второй случай за месяц - Reuters

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В Миннеаполисе федеральные агенты США застрелили мужчину, что стало вторым смертельным инцидентом в этом месяце во время усиления иммиграционного контроля. Мэр города и губернатор призвали прекратить операции администрации Трампа.

Федеральные агенты США застрелили мужчину в Миннеаполисе: это второй случай за месяц - Reuters

В субботу, 24 января, федеральные агенты США застрелили мужчину в Миннеаполисе. Это уже второй случай смертельного инцидента с участием федеральных агентов в этом месяце во время усиления иммиграционного контроля в северном городе США, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В интернете появилось видео, на котором люди в масках и тактических жилетах борются с мужчиной на заснеженной улице, после чего слышны выстрелы. Далее на видео мужчина падает на землю, и слышны еще несколько выстрелов.

Внимание, видео 18+!!!

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал немедленно прекратить операции администрации Трампа по контролю за иммиграцией в штате.

Сколько еще жителей, сколько еще американцев должны умереть или получить серьезные травмы, чтобы эта операция закончилась?

- сказал Фрей на пресс-конференции.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз и два сенатора США также призвали федеральных агентов покинуть эту территорию. Сообщается, что стрельба произошла на следующий день после того, как более 10 000 человек вышли на морозные улицы, чтобы протестовать против присутствия 3000 федеральных агентов, которых Трамп отправил в штат.

Напомним

В Миннесоте сотни заведений прекратили работу в знак протеста против рейдов Иммиграционной и таможенной службы США.

Евгений Устименко

Криминал и ЧПНовости Мира
Выборы в США
Столкновения
Миннесота
Тим Уолз
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты