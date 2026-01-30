Колишнього заступника шерифа в Іллінойсі засуджено до 20 років тюрми за вбивство Соні Массі

$42.770.19
51.230.00
ukenru
23:28 • 2146 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
21:40 • 7318 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
19:28 • 10480 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 12107 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 16793 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 18531 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 30691 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 27781 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 31393 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 28099 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4м/с
95%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Ми виграємо для вас час": Сибіга розкрив план України щодо втрат рф та закликав ЄС до стратегічної автономіїPhoto29 січня, 15:30 • 3422 перегляди
Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими29 січня, 15:54 • 8832 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 14326 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 7638 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 5400 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 16794 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 14383 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 18630 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 78976 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 107151 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Венесуела
Китай
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 5466 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 7718 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 32483 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 58323 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 55413 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Instagram

Колишнього заступника шерифа в Іллінойсі засуджено до 20 років тюрми за вбивство Соні Массі

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Суд Іллінойсу засудив Шона Грейсона до 20 років позбавлення волі за вбивство темношкірої жінки. Він застрелив її під час виклику, заявивши про страх бути обшпареним.

Колишнього заступника шерифа в Іллінойсі засуджено до 20 років тюрми за вбивство Соні Массі

Суд штату Іллінойс у четвер оголосив вирок Шону Грейсону, який під час виклику застрелив темношкіру жінку у її власному будинку. Експравоохоронець отримав максимально можливе покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за вбивство другого ступеня, що стало резонансною справою про поліцейське свавілля та системний расизм у США. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у Спрінгфілді, коли 31-річна Соня Массі зателефонувала до поліції, щоб повідомити про можливого зловмисника біля її помешкання. Під час огляду будинку Шон Грейсон вистрілив у жінку, згодом заявивши в суді, що нібито боявся бути обшпареним каструлею з гарячою водою, яку вона тримала в руках. Слідство та протести громадськості довели невідповідність дій офіцера реальній загрозі.

Влада Міннесоти подала позов до суду проти адміністрації Трампа через смертельну стрілянину25.01.26, 10:03 • 7510 переглядiв

Тієї ночі я зробив багато помилок. Були моменти, коли мені слід було діяти, але я цього не зробив. Я зробив жахливі рішення. Мені шкода

– сказав Грейсон під час засідання.

Попри каяття підсудного та заяви адвокатів про його важку хворобу (рак четвертої стадії), суддя Раян Кадіган задовольнив вимогу сторони обвинувачення щодо максимального терміну.

Реакція родини та суспільний резонанс

Вирок суду родина загиблої зустріла гучними вигуками та оплесками. Родичі Соні Массі наголошували, що її смерть назавжди змінила їхні життя та посилила страх перед правоохоронними органами у громаді. Мати загиблої, Донна Массі, зізналася, що тепер боїться звертатися по допомогу до поліції.

Смерть Соні Массі сколихнула її родину, але вона сколихнула і громаду, країну. Ми повинні зробити все можливе, щоб це ніколи не повторилося

– наголосив державний прокурор Джон Мілхайзер.

Ця справа вже стала підставою для початку масштабного розслідування Міністерства юстиції США щодо методів роботи місцевого департаменту шерифа.

Федеральні агенти США застрелили чоловіка в Міннеаполісі: це другий випадок за місяць - Reuters24.01.26, 21:58 • 10707 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Карцинома
Міністерство юстиції США
Іллінойс
Сполучені Штати Америки