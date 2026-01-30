Колишнього заступника шерифа в Іллінойсі засуджено до 20 років тюрми за вбивство Соні Массі

Суд штату Іллінойс у четвер оголосив вирок Шону Грейсону, який під час виклику застрелив темношкіру жінку у її власному будинку. Експравоохоронець отримав максимально можливе покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за вбивство другого ступеня, що стало резонансною справою про поліцейське свавілля та системний расизм у США. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у Спрінгфілді, коли 31-річна Соня Массі зателефонувала до поліції, щоб повідомити про можливого зловмисника біля її помешкання. Під час огляду будинку Шон Грейсон вистрілив у жінку, згодом заявивши в суді, що нібито боявся бути обшпареним каструлею з гарячою водою, яку вона тримала в руках. Слідство та протести громадськості довели невідповідність дій офіцера реальній загрозі.

Тієї ночі я зробив багато помилок. Були моменти, коли мені слід було діяти, але я цього не зробив. Я зробив жахливі рішення. Мені шкода – сказав Грейсон під час засідання.

Попри каяття підсудного та заяви адвокатів про його важку хворобу (рак четвертої стадії), суддя Раян Кадіган задовольнив вимогу сторони обвинувачення щодо максимального терміну.

Реакція родини та суспільний резонанс

Вирок суду родина загиблої зустріла гучними вигуками та оплесками. Родичі Соні Массі наголошували, що її смерть назавжди змінила їхні життя та посилила страх перед правоохоронними органами у громаді. Мати загиблої, Донна Массі, зізналася, що тепер боїться звертатися по допомогу до поліції.

Смерть Соні Массі сколихнула її родину, але вона сколихнула і громаду, країну. Ми повинні зробити все можливе, щоб це ніколи не повторилося – наголосив державний прокурор Джон Мілхайзер.

Ця справа вже стала підставою для початку масштабного розслідування Міністерства юстиції США щодо методів роботи місцевого департаменту шерифа.

