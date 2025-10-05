В Чикаго пограничники ранили вооруженную женщину. Трамп санкционировал отправку Нацгвардии
Киев • УНН
В Чикаго пограничники США подстрелили вооруженную женщину во время столкновения протестующих с иммиграционными агентами. Дональд Трамп санкционировал направление 300 военнослужащих Национальной гвардии для защиты федеральных офицеров и активов.
Пограничники Чикаго ранили вооруженную женщину во время столкновения протестующих с сотрудниками иммиграционной службы. В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп санкционировал направить 300 военнослужащих Национальной гвардии для защиты федеральных офицеров и активов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство внутренней безопасности сообщило, что в субботу в Чикаго сотрудники Пограничной службы США подстрелили вооруженную женщину, когда десятки протестующих столкнулись с федеральными иммиграционными агентами на юго-западе города.
Представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что ни один сотрудник правоохранительных органов не получил серьезных травм в результате инцидента, во время которого группа, включавшая женщину, врезалась в автомобили иммиграционной и таможенной полиции США. Женщина, гражданка США, личность которой не разглашается, сама доехала до больницы.
Дополнительной информации о состоянии женщины не было сразу. Агенты ICE применили перцовый газ и зарядили резиновые пули во время ожесточенной перепалки с протестующими в субботу.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила в своем сообщении на X, что она отправляет дополнительные "специальные операции" для контроля над ситуацией в районе Брайтон-Парк в Чикаго.
Женщина была вооружена полуавтоматическим оружием, сообщила помощница министра Триша Маклафлин в своем заявлении.
Губернатор Иллинойса, демократ Джей Би Прицкер, заявил в субботу, что Дональд Трамп поставил ему ультиматум относительно развертывания Национальной гвардии штата.
Абсолютно возмутительно и не по-американски требовать от губернатора направить войска в наши собственные границы и против нашей воли
Представительница Белого дома Абигейл Джексон заявила агентству Reuters, что Трамп санкционировал направить 300 военнослужащих Национальной гвардии для защиты федеральных офицеров и активов.
Контекст
Жители Чикаго неоднократно устраивали протесты, осуждая усиленное присутствие федеральных сил. В пятницу полиция столкнулась с сотнями протестующих возле помещения ICE в пригороде Чикаго Бродвью.
Неоднократно демонстранты, сидевшие на земле и пытавшиеся помешать транспортным средствам ICE перевозить задержанных в помещение, были оттолкнуты тяжело вооруженными агентами ICE, которые использовали физическую силу, химические боеприпасы и резиновые пули, что напоминало боевые сцены.
