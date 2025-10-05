В Чикаго прикордонники поранили озброєну жінку. Трамп санкціонував відправку Нацгвардії

Прикордонники Чикаго поранили озброєну жінку під час зіткнення протестувальників з працівниками імміграційної служби. У білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп санкціонував направити 300 військовослужбовців Національної гвардії для захисту федеральних офіцерів та активів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що в суботу в Чикаго співробітники Прикордонної служби США підстрелили озброєну жінку, коли десятки протестувальників зіткнулися з федеральними імміграційними агентами на південному заході міста.

Представник Міністерства внутрішньої безпеки заявив, що жоден співробітник правоохоронних органів не отримав серйозних травм внаслідок інциденту, під час якого група, яка включала жінку, врізалася в автомобілі імміграційної та митної поліції США. Жінка, громадянка США, особа якої не розголошується, сама доїхала до лікарні.

Додаткової інформації про стан жінки не було одразу. Агенти ICE застосували перцевий газ та зарядили гумові кулі під час запеклої перепалки з протестувальниками в суботу.

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила у своєму дописі на X, що вона відправляє додаткові "спеціальні операції" для контролю над ситуацією в районі Брайтон-Парк у Чикаго.

Жінка була озброєна напівавтоматичною зброєю, повідомила помічниця міністра Тріша Маклафлін у своїй заяві.

Губернатор Іллінойсу, демократ Джей Бі Пріцкер, заявив у суботу, що Дональд Трамп поставив йому ультиматум щодо розгортання Національної гвардії штату.

Абсолютно обурливо та не по-американськи вимагати від губернатора направити війська в наші власні кордони та проти нашої волі - заявив Пріцкер.

Представниця Білого дому Абігейл Джексон заявила агентству Reuters, що Трамп санкціонував направити 300 військовослужбовців Національної гвардії для захисту федеральних офіцерів та активів.

Контекст

Мешканці Чикаго неодноразово влаштовували протести, засуджуючи посилену присутність федеральних сил. У п'ятницю поліція зіткнулася з сотнями протестувальників біля приміщення ICE у передмісті Чикаго Бродвью.

Неодноразово демонстранти, які сиділи на землі та намагалися перешкодити транспортним засобам ICE перевозити затриманих до приміщення, були відштовхнуті важкоозброєними агентами ICE, які використовували фізичну силу, хімічні боєприпаси та гумові кулі, що нагадувало бойові сцени.

