Сильные штормы обрушились на часть США: по меньшей мере трое погибших, около миллиона человек остались без света
Киев • УНН
Мощные штормы на Среднем Западе США унесли жизни трех человек, включая ребенка. Более 800 тысяч потребителей остались без электроснабжения.
Мощные штормы прошли по Среднему Западу США во вторник, унеся жизни по меньшей мере трех человек и оставив почти миллион человек без электричества, сообщили чиновники, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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Четырехлетний ребенок погиб после того, как дерево упало на его дом в городке Женева, штат Индиана, сообщил заместитель шерифа округа Дженнингс Коди Лоу.
Губернатор Огайо Майк ДеВайн заявил, что один человек погиб после того, как наводнение помешало спасателям добраться до него в Роузвилле.
Местные СМИ также сообщили, что один человек погиб в результате взрыва и пожара в доме, произошедших после того, как штормы прошли через Портидж в штате Индиана. Полиция заявила, что причина взрыва остается предметом расследования.
Более 800 000 потребителей электроэнергии в Иллинойсе, Индиане, Огайо и Кентукки оставались без электричества по состоянию на полночь по местному времени во вторник, сообщается на сайте poweroutage.us.
"Даже после того, как штормы покинут штат, наводнения останутся серьезной проблемой", — сказал губернатор Огайо.