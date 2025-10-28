Amazon сокращает 14 тысяч корпоративных вакансий из-за инвестиций в искусственный интеллект

Amazon планирует сократить около 14 000 корпоративных должностей, одновременно наращивая инвестиции в искусственный интеллект и сокращая расходы в других направлениях. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В июне генеральный директор Энди Джасси, который активно пытается сократить расходы с момента своего назначения в 2021 году, заявил, что ожидает, что генеративный ИИ сократит корпоративную команду Amazon в течение следующих нескольких лет.

В то время Джасси сообщил, что Amazon имеет более 1 000 сервисов и приложений на базе генеративного ИИ, которые находятся в разработке или уже созданы, однако это количество является "незначительной долей" от того, что компания планирует разработать.

Он призвал сотрудников поддержать планы компании по ИИ после объявления об инвестициях в размере 10 миллиардов долларов в строительство кампуса в Северной Каролине для расширения инфраструктуры облачных вычислений и искусственного интеллекта.

С начала 2024 года Amazon выделил около 10 миллиардов долларов на проекты дата-центров в Миссисипи, Индиане, Огайо и Северной Каролине, строя инфраструктуру, чтобы не отставать от других технологических гигантов, которые делают прорывы в ИИ. Amazon конкурирует с OpenAI, Google, Microsoft, Meta и другими. В майском конференц-колле с аналитиками Джасси заявил, что потенциал роста бизнеса компании Amazon Web Services огромен.

Если вы верите, что ваша миссия — делать жизнь клиентов легче и лучше каждый день, и что каждый опыт клиента будет переосмыслен с помощью ИИ, вы будете очень активно инвестировать в ИИ, и именно это мы делаем. Это видно по более чем 1 000 приложениям ИИ, которые мы создаем в Amazon. Это видно и на примере нашего нового поколения Alexa, названного Alexa+ - сказал он.

Команды и отдельные сотрудники, которых коснутся сокращения, будут уведомлены во вторник. Большинство работников получат 90 дней для поиска новой должности внутри компании, сообщила Бет Галетти, старший вице-президент по опыту сотрудников и технологиям в Amazon. Те, кто не сможет найти новую должность или решит не искать, получат поддержку на переходный период, включая выходное пособие, услуги по трудоустройству и медицинское страхование.

Дополнение

В Amazon работает около 350 000 корпоративных сотрудников и в общей сложности около 1,56 миллиона человек. Объявленное сокращение составляет около 4% корпоративной команды.

Численность персонала Amazon удвоилась во время пандемии, когда миллионы людей оставались дома и увеличивали онлайн-покупки. В последующие годы крупные технологические и ритейл-компании сокращали тысячи рабочих мест, чтобы согласовать расходы.

Сокращение, объявленное во вторник, свидетельствует, что Amazon все еще пытается оптимизировать численность персонала, и это может быть не последнее сокращение. Это самое большое сокращение в Amazon с 2023 года, когда компания уволила 27 000 работников. Тогда увольнения происходили волнами: 9 000 рабочих мест в марте и еще 18 000 через два месяца. Amazon пока не сообщал, будут ли еще сокращения.

