Amazon сокращает 14 тысяч корпоративных вакансий из-за инвестиций в искусственный интеллект

Эксклюзив
14:36 • 1034 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 10928 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 25804 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 20768 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 20346 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 18684 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 15669 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 37326 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 29357 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13264 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержки 28 октября, 07:51
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun" 28 октября, 08:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф 09:50
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полиция 10:32
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2 12:22
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2 12:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф 09:50
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:42
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты 28 октября, 07:39
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце 28 октября, 07:00
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фолькер Тюрк
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Индия
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона 13:18
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья 12:53
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun" 28 октября, 08:22
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты 28 октября, 07:39
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь 27 октября, 19:31
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
IPad Pro

Amazon сокращает 14 тысяч корпоративных вакансий из-за инвестиций в искусственный интеллект

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Amazon сокращает около 14 000 корпоративных вакансий, увеличивая расходы на искусственный интеллект и одновременно сокращая расходы в других сферах. Это крупнейшее сокращение с 2023 года, когда компания уволила 27 000 сотрудников.

Amazon сокращает 14 тысяч корпоративных вакансий из-за инвестиций в искусственный интеллект

Amazon планирует сократить около 14 000 корпоративных должностей, одновременно наращивая инвестиции в искусственный интеллект и сокращая расходы в других направлениях. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В июне генеральный директор Энди Джасси, который активно пытается сократить расходы с момента своего назначения в 2021 году, заявил, что ожидает, что генеративный ИИ сократит корпоративную команду Amazon в течение следующих нескольких лет.

В то время Джасси сообщил, что Amazon имеет более 1 000 сервисов и приложений на базе генеративного ИИ, которые находятся в разработке или уже созданы, однако это количество является "незначительной долей" от того, что компания планирует разработать.

Он призвал сотрудников поддержать планы компании по ИИ после объявления об инвестициях в размере 10 миллиардов долларов в строительство кампуса в Северной Каролине для расширения инфраструктуры облачных вычислений и искусственного интеллекта.

С начала 2024 года Amazon выделил около 10 миллиардов долларов на проекты дата-центров в Миссисипи, Индиане, Огайо и Северной Каролине, строя инфраструктуру, чтобы не отставать от других технологических гигантов, которые делают прорывы в ИИ. Amazon конкурирует с OpenAI, Google, Microsoft, Meta и другими. В майском конференц-колле с аналитиками Джасси заявил, что потенциал роста бизнеса компании Amazon Web Services огромен.

Если вы верите, что ваша миссия — делать жизнь клиентов легче и лучше каждый день, и что каждый опыт клиента будет переосмыслен с помощью ИИ, вы будете очень активно инвестировать в ИИ, и именно это мы делаем. Это видно по более чем 1 000 приложениям ИИ, которые мы создаем в Amazon. Это видно и на примере нашего нового поколения Alexa, названного Alexa+

- сказал он.

Команды и отдельные сотрудники, которых коснутся сокращения, будут уведомлены во вторник. Большинство работников получат 90 дней для поиска новой должности внутри компании, сообщила Бет Галетти, старший вице-президент по опыту сотрудников и технологиям в Amazon. Те, кто не сможет найти новую должность или решит не искать, получат поддержку на переходный период, включая выходное пособие, услуги по трудоустройству и медицинское страхование.

Дополнение

В Amazon работает около 350 000 корпоративных сотрудников и в общей сложности около 1,56 миллиона человек. Объявленное сокращение составляет около 4% корпоративной команды.

Численность персонала Amazon удвоилась во время пандемии, когда миллионы людей оставались дома и увеличивали онлайн-покупки. В последующие годы крупные технологические и ритейл-компании сокращали тысячи рабочих мест, чтобы согласовать расходы.

Сокращение, объявленное во вторник, свидетельствует, что Amazon все еще пытается оптимизировать численность персонала, и это может быть не последнее сокращение. Это самое большое сокращение в Amazon с 2023 года, когда компания уволила 27 000 работников. Тогда увольнения происходили волнами: 9 000 рабочих мест в марте и еще 18 000 через два месяца. Amazon пока не сообщал, будут ли еще сокращения.

Amazon доверит ИИ многие задачи, но найдет еще больше работы для людей23.10.25, 09:54 • 2481 просмотр

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
Техника
Amazon
Ассошиэйтед Пресс
Огайо
OpenAI
Индиана
Майкрософт
Google