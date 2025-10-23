Amazon доверит ИИ многие задачи, но найдет еще больше работы для людей
Гендиректор Amazon и представитель направления Robotics заявили, что компания будет использовать ИИ для объединения усилий и сокращения затрат, но также планирует создать новые рабочие места для людей. Это решение является ответом на дискуссию о влиянии ИИ на рынок труда.
Роботы на основе искусственного интеллекта позволят компании объединить усилия и сократить расходы в нескольких направлениях, но наряду с этим планируется много другой работы именно для людей. Об этом недавно заявил гендиректор Amazon и представитель направления Robotics, передает УНН со ссылкой на New York Times и The Verge.
Подробности
В контексте дискуссии о том, действительно ли ИИ забирает рабочие места, появился ответ от одного из крупнейших работодателей в США, компании Amazon.
Несмотря на опасения, что гендиректор Amazon может продолжить политику сокращения рабочих мест из-за "эффективности" искусственного интеллекта, в технологическом секторе видят ситуацию несколько иначе.
Главный технолог Amazon Robotics Тай Брейди заявил в публикации компании, что будущее связано как с внедрением работы ИИ, так и с подключением людей к ряду задач, среди которых будут новые направления.
Настоящий заголовок не о роботах... Речь идет о людях — и будущем работы, которое мы строим вместе
Опубликован также ответ представителя Amazon на сообщение New York Times, в котором говорится о том, что "ни одна компания не создала больше рабочих мест в США за последнее десятилетие, чем Amazon".
Но ключевой тезис — это июньское письмо генерального директора Энди Джасси сотрудникам.
Этот месседж несколько четче в контексте внедрения ИИ и потребности в людях.
Нам понадобится меньше людей, выполняющих некоторые работы, выполняемые сегодня, и больше людей, выполняющих другие виды работ. Трудно точно знать, как это повлияет со временем, но в следующие несколько лет мы ожидаем, что это уменьшит общее количество корпоративного персонала, поскольку мы получим повышение эффективности от широкого использования искусственного интеллекта во всей компании
Добавим, что заявление, вероятно, уместно на фоне дискуссии, которая, в частности, усиливается документами гиганта мировой продажи товаров массового спроса, на которые ссылается New York Times. В них указывалось, что "переход к автоматизации может помочь компании продавать больше товаров без найма новых сотрудников".
В отчете Times предлагается также план по робототехнике и автоматизации, ссылаясь на стремление Джасси сократить расходы на электронную коммерцию. Но приводятся примеры того, как капитальный ремонт складов создает мощности, которые обрабатывают больше товаров с меньшим количеством сотрудников, которые все больше будут сосредоточиваться на уходе за роботами.
Напомним
В январе 2024 года стало известно из отчета МВФ, что искусственный интеллект может повлиять на 40% рабочих мест в мире.
