Amazon доверит ИИ многие задачи, но найдет еще больше работы для людей

Роботы на основе искусственного интеллекта позволят компании объединить усилия и сократить расходы в нескольких направлениях, но наряду с этим планируется много другой работы именно для людей. Об этом недавно заявил гендиректор Amazon и представитель направления Robotics, передает УНН со ссылкой на New York Times и The Verge.

Подробности

В контексте дискуссии о том, действительно ли ИИ забирает рабочие места, появился ответ от одного из крупнейших работодателей в США, компании Amazon.

Несмотря на опасения, что гендиректор Amazon может продолжить политику сокращения рабочих мест из-за "эффективности" искусственного интеллекта, в технологическом секторе видят ситуацию несколько иначе.

Главный технолог Amazon Robotics Тай Брейди заявил в публикации компании, что будущее связано как с внедрением работы ИИ, так и с подключением людей к ряду задач, среди которых будут новые направления.

Настоящий заголовок не о роботах... Речь идет о людях — и будущем работы, которое мы строим вместе - сообщил специалист.

Опубликован также ответ представителя Amazon на сообщение New York Times, в котором говорится о том, что "ни одна компания не создала больше рабочих мест в США за последнее десятилетие, чем Amazon".

Но ключевой тезис — это июньское письмо генерального директора Энди Джасси сотрудникам.

Этот месседж несколько четче в контексте внедрения ИИ и потребности в людях.

Нам понадобится меньше людей, выполняющих некоторые работы, выполняемые сегодня, и больше людей, выполняющих другие виды работ. Трудно точно знать, как это повлияет со временем, но в следующие несколько лет мы ожидаем, что это уменьшит общее количество корпоративного персонала, поскольку мы получим повышение эффективности от широкого использования искусственного интеллекта во всей компании - сообщила Энди Джасси.

Добавим, что заявление, вероятно, уместно на фоне дискуссии, которая, в частности, усиливается документами гиганта мировой продажи товаров массового спроса, на которые ссылается New York Times. В них указывалось, что "переход к автоматизации может помочь компании продавать больше товаров без найма новых сотрудников".

В отчете Times предлагается также план по робототехнике и автоматизации, ссылаясь на стремление Джасси сократить расходы на электронную коммерцию. Но приводятся примеры того, как капитальный ремонт складов создает мощности, которые обрабатывают больше товаров с меньшим количеством сотрудников, которые все больше будут сосредоточиваться на уходе за роботами.

Напомним

В январе 2024 года стало известно из отчета МВФ, что искусственный интеллект может повлиять на 40% рабочих мест в мире.

Глобальный сбой Amazon парализовал часть интернета: миллионы людей без доступа