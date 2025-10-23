Amazon довірить ШІ багато завдань, але знайде ще більше роботи для людей

Роботи на основі штучного інтелекту дозволять компанії об'єднати зусилля і скоротити витрати у кількох напрямках, але поряд з цим, планується багато іншої роботи саме для людей. Про це нещодавно заявив гендиректор Amazon та представник напрямку Robotics, передає УНН із посиланням на New York Times та The Verge.

Деталі

У контексті дискусії про те, чи справді ШІ забирає робочі місця, з'явилась відповідь від одного з найбільших роботодавців у США, компанії Amazon.

Незважаючи на побоювання, що гендиректор Amazon може продовжити політику скорочення робочих місць через "ефективність" штучного інтелекту, в технологічному секторі бачать ситуацію дещо інше.

Головний технолог Amazon Robotics Тай Брейді заявив в публікації компанії, що майбутнє пов'язано як з впровадженням роботи ШІ так і підключенням людей до низки завдань, серед яких будуть нові напрямки.

Справжній заголовок не про роботів... Йдеться про людей — і майбутнє роботи, яке ми будуємо разом - повідомив фахівець.

Опубліковано також відповідь речника Amazon на повідомлення New York Times, в якому йдеться про те, що "жодна компанія не створила більше робочих місць у США за останнє десятиліття, ніж Amazon".

Але ключова теза, - це червневий лист генерального директора Енді Джассі до співробітників.

Цей меседж дещо чіткіший у контексті впровадження ШІ та потреби у людях.

Нам знадобиться менше людей, які виконуватимуть деякі роботи, що виконуються сьогодні, і більше людей, які виконуватимуть інші види робіт. Важко точно знати, як це вплине з часом, але в наступні кілька років ми очікуємо, що це зменшить загальну кількість корпоративного персоналу, оскільки ми отримаємо підвищення ефективності від широкого використання штучного інтелекту в усій компанії - повідомила Енді Джассі.

Додамо, що заява є напевно доречною на тлі дискусії, яка зокрема підсилюється докуметами гіганта світового продажу товарів масового попиту, на які посилається New York Times. У них вказувалося, що "перехід до автоматизації може допомогти компанії продавати більше товарів без найму нових співробітників".

У звіті Times пропонується також план щодо робототехніки та автоматизації, посилаючись на прагнення Джассі скоротити витрати на електронну комерцію. Але наводяться приклади того, як капітальний ремонт складів створює потужності, які обробляють більше товарів з меншою кількістю співробітників, які все більше зосереджуватимуться на догляді за роботами.

Нагадаємо

У січні 2024 року стало відомо зі звіту МВФ, що штучний інтелект може вплинути на 40% робочих місць у світі.

