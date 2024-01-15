ШІ може вплинути на майже 40 відсотків робочих місць по всьому світі - МВФ

Штучний інтелект може замінити або видозмінити близько 40% робочих місць по всьому світі. Про це повідомили в Міжнародному валютному фонді, передає УНН.

Деталі

МВФ визначив потенційний вплив розвитку штучного інтелекту на глобальний ринок праці. Згідно з аналізом, на майже 40 відсотків зайнятих у світі вплине нова технологія.

У країнах з розвиненою економікою близько 60% робочих місць можуть бути піддані впливу ШІ. Проте цей вплив не обов’язково буде негативним. Іноді ШІ може підвищити продуктивність.

Проте в близько 50% випадках ШІ зможе виконувати ключові завдання замість робітників. Результатом буде зниження попиту на робочу силу, зниження заробітної плати та скорочення найму. У крайніх випадках деякі з цих робочих місць можуть зникнути.

Водночас, на ринках, що розвиваються, і в країнах з низьким рівнем доходу очікується, що вразливість ШІ становитиме 40% і 26% відповідно.

Проте висновки МВФ також свідчать про те, що такі країни переважно не мають інфраструктури або кваліфікованої робочої сили, щоб скористатися перевагами ШІ. Це підвищує ризик того, що з часом ця технологія може погіршити нерівність між націями.

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