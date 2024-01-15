ИИ может повлиять на почти 40 процентов рабочих мест по всему миру - МВФ

Искусственный интеллект может заменить или видоизменить около 40% рабочих мест по всему миру. Об этом сообщили в Международном валютном фонде, передает УНН.

Детали

МВФ определил потенциальное влияние развития искусственного интеллекта на глобальный рынок труда. Согласно анализу, на почти 40 процентов занятых в мире повлияет новая технология.

В странах с развитой экономикой около 60% рабочих мест могут быть подвержены влиянию ИИ. Однако это влияние не обязательно будет негативным. Иногда ИИ может повысить производительность.

Однако в около 50% случаях ИИ сможет выполнять ключевые задачи вместо рабочих. Результатом будет снижение спроса на рабочую силу, снижение заработной платы и сокращение найма. В крайних случаях некоторые из этих рабочих мест могут исчезнуть.

В то же время, на развивающихся рынках и в странах с низким уровнем дохода ожидается, что уязвимость ИИ составит 40% и 26% соответственно.

Однако выводы МВФ также свидетельствуют о том, что такие страны преимущественно не имеют инфраструктуры или квалифицированной рабочей силы, чтобы воспользоваться преимуществами ИИ. Это повышает риск того, что со временем эта технология может ухудшить неравенство между нациями.

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