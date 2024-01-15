ИИ может повлиять на почти 40 процентов рабочих мест по всему миру - МВФ
По данным МВФ, искусственный интеллект может повлиять на 40% рабочих мест в мире, с различиями между развитыми и развивающимися странами, потенциально усиливая неравенство.
"Время иллюзий "вечного мира" закончилось": Данилов призвал Запад увеличить расходы на оборону
Алексей Данилов призвал демократические страны предоставить приоритет военной безопасности и увеличить расходы на оборону, предостерегая от дальнейшего самоуспокоения перед лицом нынешних вызовов безопасности.
На Херсонщине из-за войны разрушено или повреждено более 20 тыс. объектов - спикер ОГА
Более 20 000 объектов в Херсонской области были повреждены или разрушены в результате войны.
Глава Еврокомиссии встретится с Зеленским в Давосе
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступит в Давосе и встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
Российские ракеты часто выходят из строя и не долетают до Украины из-за технических недостатков, производственных проблем и низкого качества материалов, считает Александр Рувин.
В семи городах нужны все группы крови: в Минздраве призывают украинцев становиться донорами
Министерство здравоохранения Украины призывает граждан сдать кровь из-за высокой необходимости.
Осадки и от 8° мороза до 7° тепла: прогноз погоды на завтра
В Украине ожидается снег, мокрый снег и дождь с колебаниями температуры от -8°C до +7°C; на дорогах гололедица.
В Германии продолжаются фермерские протесты: тысячи аграриев заблокировали движение в Берлине
Фермеры в Берлине протестуют против планов правительства сократить налоговые льготы на дизельное топливо, что вызвало значительные пробки в столице Германии.
Правительство адаптирует нормы ветеринарной медицины в соответствии с европейскими требованиями - Высоцкий
Украина приводит свое законодательство в сфере ветеринарной медицины в соответствие со стандартами ЕС, о чем заместитель министра Тарас Высоцкий обсудил с представителями Европейских бизнес-ассоциаций производителей ветеринарных препаратов.
Движение грузовиков из-за акции фермеров снова заблокировано на двух пунктах пропуска из Румынии - пограничники
Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на пунктах пропуска "Сирет" и "Викова де Сус" на румынско-украинской границе. Пешеходный и другой транспорт не пострадал.