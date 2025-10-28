Amazon скорочує 14 тис. корпоративних вакансій через інвестиції в штучний інтелект

Amazon планує скоротити близько 14 000 корпоративних посад, одночасно нарощуючи інвестиції у штучний інтелект і зменшуючи витрати в інших напрямках. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

У червні генеральний директор Енді Джассі, який активно намагається зменшити витрати з моменту свого призначення у 2021 році, заявив, що очікує, що генеративний ШІ зменшить корпоративну команду Amazon протягом наступних кількох років.

На той час Джассі повідомив, що Amazon має понад 1 000 сервісів і застосунків на базі генеративного ШІ, які перебувають у розробці або вже створені, проте ця кількість є "незначною часткою" від того, що компанія планує розробити.

Він закликав співробітників підтримати плани компанії щодо ШІ після оголошення про інвестиції в розмірі 10 мільярдів доларів у будівництво кампусу у Північній Кароліні для розширення інфраструктури хмарних обчислень і штучного інтелекту.

З початку 2024 року Amazon виділив близько 10 мільярдів доларів на проекти дата-центрів у Міссісіпі, Індіані, Огайо та Північній Кароліні, будуючи інфраструктуру, щоб не відставати від інших технологічних гігантів, які роблять прориви в ШІ. Amazon конкурує з OpenAI, Google, Microsoft, Meta та іншими. У травневому конференц-колі з аналітиками Джассі заявив, що потенціал зростання бізнесу компанії Amazon Web Services величезний.

Якщо ви вірите, що ваша місія — робити життя клієнтів легшим і кращим щодня, і що кожен досвід клієнта буде переосмислено за допомогою ШІ, ви будете дуже активно інвестувати у ШІ, і саме це ми робимо. Це видно по понад 1 000 застосунках ШІ, які ми створюємо в Amazon. Це видно і на прикладі нашого нового покоління Alexa, названого Alexa+ - сказав він.

Команди та окремі співробітники, яких торкнуться скорочення, будуть повідомлені у вівторок. Більшість працівників отримають 90 днів для пошуку нової посади всередині компанії, повідомила Бет Галетті, старша віцепрезидентка з досвіду працівників і технологій у Amazon. Ті, хто не зможе знайти нову посаду або вирішить не шукати, отримають підтримку на перехідний період, включно з вихідною допомогою, послугами з працевлаштування та медичним страхуванням.

Доповнення

У Amazon працює близько 350 000 корпоративних співробітників і загалом близько 1,56 мільйона людей. Оголошене скорочення становить близько 4% корпоративної команди.

Чисельність персоналу Amazon подвоїлася під час пандемії, коли мільйони людей залишалися вдома і збільшували онлайн-покупки. У наступні роки великі технологічні та рітейл-компанії скорочували тисячі робочих місць, щоб узгодити витрати.

Скорочення, оголошене у вівторок, свідчить, що Amazon все ще намагається оптимізувати чисельність персоналу, і це може бути не останнє скорочення. Це найбільше скорочення в Amazon з 2023 року, коли компанія звільнила 27 000 працівників. Тоді звільнення відбувалися хвилями: 9 000 робочих місць у березні і ще 18 000 через два місяці. Amazon поки не повідомляв, чи будуть ще скорочення.

