Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к Конгрессу объявил о планах строительства новых автозаводов в США, упомянув корпорацию Honda. На это японская компания ответила, что таких планов у нее нет. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Мы будем иметь такой рост в автомобильной промышленности, какого никто никогда не видел - заводы открываются повсюду. Множество автомобильных компаний объявили, что будут строить мощные автомобильные заводы в Америке, а Honda только что объявила о открытии нового завода в Индиане, одного из крупнейших в мире