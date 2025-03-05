Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США
Киев • УНН
Honda опровергла заявление президента США о планах строительства нового автозавода в Индиане. Компания уже имеет там завод с 2008 года и продолжит производство Honda Civic на существующих мощностях.
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к Конгрессу объявил о планах строительства новых автозаводов в США, упомянув корпорацию Honda. На это японская компания ответила, что таких планов у нее нет. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Мы будем иметь такой рост в автомобильной промышленности, какого никто никогда не видел - заводы открываются повсюду. Множество автомобильных компаний объявили, что будут строить мощные автомобильные заводы в Америке, а Honda только что объявила о открытии нового завода в Индиане, одного из крупнейших в мире
Однако, Honda уже имеет завод в Индиане с 2008 года, подчеркивает CNN.
Трамп неоднократно заявлял, что новые американские автозаводы появятся благодаря тарифам на канадский и мексиканский импорт, которые, по его словам, заставят автопроизводителей перенести производство из этих стран в Соединенные Штаты.
Компания Honda в ответ заявила, что не объявляла никаких планов относительно нового завода в США.
"Мы благодарим президента Трампа за признание нашей приверженности к производству автомобилей в Америке, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с администрацией и Конгрессом по политике содействия экономическому росту", - говорится в заявлении компании.
Honda заявила, что инвестировала более 3 миллиардов долларов в американские заводы, хотя не уточнила, что это было сделано до вступления Трампа в должность.
Контекст
Honda имеет завод в Индиане с 2008 года. 3 марта Reuters сообщил, что Honda отказалась от планов строить следующее поколение Honda Civics в Мексике и продолжит производство этого автомобиля на существующем заводе в Индиане. Агентство ссылалось на трех человек в Японии, которые заявили, что причиной изменения планов стала угроза введения тарифов на мексиканский экспорт в США.