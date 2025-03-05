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Honda спростовує заяву Трампа про будівництво нового заводу в США

Київ • УНН

 • 50721 перегляди

Honda заперечила заяву президента США про плани будівництва нового автозаводу в Індіані. Компанія вже має там завод з 2008 року та продовжить виробництво Honda Civic на існуючих потужностях.

Honda спростовує заяву Трампа про будівництво нового заводу в США

Президент США Дональд Трамп у своєму зверненні до Конгресу оголосив про плани будівництва нових автозаводів в США, згадавши про корпорацію Honda. На це японська компанія відповіла, що таких планов в неї немає. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Ми матимемо таке зростання в автомобільній промисловості, якого ніхто ніколи не бачив - заводи відкриваються повсюди. Численні автомобільні компанії оголосили, що будуватимуть потужні автомобільні заводи в Америці, а Honda щойно оголосила про відкриття нового заводу в Індіані, одного з найбільших у світі 

- сказав Трамп.

Проте, Honda вже має завод в Індіані з 2008 року, підкреслює CNN.

Трамп неодноразово заявляв, що нові американські автозаводи з'являться завдяки тарифам на канадський і мексиканський імпорт, які, за його словами, змусять автовиробників перенести виробництво з цих країн до Сполучених Штатів.

Компанія Honda у відповідь заявила, що не оголошувала жодних планів щодо нового заводу в США.

"Ми дякуємо президенту Трампу за визнання нашої прихильності до виробництва автомобілів в Америці, і ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з адміністрацією та Конгресом щодо політики сприяння економічному зростанню", - йдеться в заяві компанії.

Honda заявила, що інвестувала понад 3 млрд доларів в американські заводи, хоча не уточнила, що це було зроблено до вступу Трампа на посаду.

Контекст

Honda має завод в Індіані з 2008 року. 3 березня Reuters повідомив, що Honda відмовилася від планів будувати наступне покоління Honda Civics в Мексиці і продовжить виробництво цього авто на існуючому заводі в Індіані. Агентство посилалось на трьох осіб в Японії, які заявили, що причиною зміни планів стала загроза введення тарифів на мексиканський експорт до США.

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