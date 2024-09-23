Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запорожская ОГА и штат Пенсильвания заключили соглашение о сотрудничестве в присутствии Президента Зеленского. Это уже пятое соглашение между украинскими областями и американскими штатами, предусматривающее взаимодействие в энергетике, аграрной сфере, цифровых технологиях и обороне.

Запорожская область и американский штат Пенсильвания заключили соглашение о сотрудничестве. Между украинскими областями и американскими штатами заключено уже пять соглашений, сообщили в Офисе Президента в понедельник, пишет УНН.

В присутствии Владимира Зеленского начальник Запорожской ОВА Иван Федоров и Джош Шапиро подписали соглашение о сотрудничестве между Запорожской ОВА и Содружеством Пенсильвания

- сообщили в ОП.

Детали

Во время визита в США Президент Украины Владимир Зеленский встретился с губернатором штата Пенсильвания Джошем Шапиро, а также сенатором от этого штата Бобом Кейси и конгрессменом Мэттом Картрайтом.

Во время встречи обсудили перспективы сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки на региональном уровне.

«Спасибо руководителям американских штатов за готовность развивать региональное сотрудничество с Украиной. Реализация совместных экономических проектов поможет восстановлению разрушенной инфраструктуры и созданию рабочих мест», - отметил Глава государства.

В рамках подписанного между Запорожской областью и Пенсильванией соглашения, как указано, предусмотрено взаимодействие между государственными органами, научными учреждениями, организациями гражданского общества и бизнесом. Среди главных направлений - энергетика, аграрная сфера, цифровые технологии и оборона. Соглашение также будет способствовать восстановлению Запорожской области.

В штате Пенсильвания проживает более 150 тысяч украинцев и американцев украинского происхождения.

«Также здесь размещены производства оружия и военной техники. Для Украины это направление является безусловным приоритетом. Будем благодарны за усиление сотрудничества в этой сфере», - подчеркнул Президент. 

Дополнение

«Между украинскими областями и американскими штатами заключено уже пять соглашений. Ранее такие документы были подписаны между Киевской областью и штатом Вашингтон, между Киевской областью и штатом Юта, между Житомирской областью и штатом Индиана, между Черниговской областью и штатом Миннесота», - сообщили в Офисе Президента.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
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