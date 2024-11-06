В Кентукки и Индиане уже закрыли участки: предварительные результаты
Киев • УНН
В штатах Кентукки и Индиана закрыли избирательные участки и обнародовали первые результаты. По предварительным данным, в обоих штатах лидирует Дональд Трамп со значительным преимуществом над Камалой Харрис.
В двух штатах США Кентукки и Индиане уже закрыли избирательные участки. По предварительным результатам лидирует Дональд Трамп. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Кентукки и Индиана первыми закрыли свои избирательные участки. Предварительно, в обоих штатах лидирует Трамп.
Кентукки:
Дональд Трамп - 31 249 голосов
Камала Харрис - 15 530 голосов
Индиана:
Дональд Трамп - 89 865 голосов
Камала Харрис - 54 584 голосов
Напомним
Штаты Аризона и Мичиган объявили, когда станут известны первые результаты выборов президента США.