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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кентукки и Индиане уже закрыли участки: предварительные результаты

В Кентукки и Индиане уже закрыли участки: предварительные результаты

Киев  •  УНН

23:44 • 2304 просмотра

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В штатах Кентукки и Индиана закрыли избирательные участки и обнародовали первые результаты. По предварительным данным, в обоих штатах лидирует Дональд Трамп со значительным преимуществом над Камалой Харрис.

В двух штатах США Кентукки и Индиане уже закрыли избирательные участки. По предварительным результатам лидирует Дональд Трамп. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Кентукки и Индиана первыми закрыли свои избирательные участки. Предварительно, в обоих штатах лидирует Трамп.

Кентукки

Дональд Трамп - 31 249 голосов

Камала Харрис - 15 530 голосов 

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Индиана

Дональд Трамп - 89 865 голосов 

Камала Харрис - 54 584 голосов

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Напомним 

Штаты Аризона и Мичиган объявили, когда станут известны первые результаты выборов президента США. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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