В Кентукки и Индиане уже закрыли участки: предварительные результаты

В двух штатах США Кентукки и Индиане уже закрыли избирательные участки. По предварительным результатам лидирует Дональд Трамп. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Кентукки и Индиана первыми закрыли свои избирательные участки. Предварительно, в обоих штатах лидирует Трамп.

Кентукки:

Дональд Трамп - 31 249 голосов

Камала Харрис - 15 530 голосов

Индиана:

Дональд Трамп - 89 865 голосов

Камала Харрис - 54 584 голосов

Напомним

Штаты Аризона и Мичиган объявили, когда станут известны первые результаты выборов президента США.