Администрация Трампа включила штаб-квартиру ФБР к зданиям под потенциальную продажу, но внезапно изменила список

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала список из более чем 440 федеральных объектов недвижимости, которые она определила для закрытия или продажи, включая штаб-квартиру ФБР и главное здание Министерства юстиции, считая их "не основными для деятельности правительства", но затем убрала из списка все здания в Вашингтоне, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Через несколько часов администрация опубликовала пересмотренный список, в который вошло всего 320 объектов - ни одного в Вашингтоне в округе Колумбия. Администрация служб общего назначения США (GSA), которая опубликовала список, не сразу ответила на вопросы о изменении перечня и о том, почему было исключено так много объектов недвижимости.

Первоначальный список включал некоторые из самых известных зданий страны, а также здания судов, офисы и даже парковочные гаражи, и охватывал почти все штаты. В Вашингтоне в округе Колумбия в него вошли здание им. Дж. Эдгара Гувера, которое является штаб-квартирой ФБР, здание Министерства юстиции им. Роберта Ф. Кеннеди, здание Старой почты (Old Post Office), где президент Дональд Трамп когда-то управлял отелем, и штаб-квартира Американского Красного Креста. Также были перечислены штаб-квартиры многочисленных агентств, включая Министерство труда США и Министерство жилищного строительства и городского развития США.

В других частях страны администрация нацелилась на огромный Федеральный центр им. генерал-майора Эммета Дж. Би́на в Индиане, Федеральный центр им. Сэма Нанна в Атланте, Федеральное здание спикера Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и миссию США при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Примерно 80% из 2,4 миллиона федеральных служащих страны базируются вне Вашингтона.

"Мы определяем здания и сооружения, которые не являются основными для деятельности правительства, или непрофильные объекты для утилизации", - заявила GSA о списке из 443 объектов недвижимости. Продажа объектов недвижимости "гарантирует, что деньги налогоплательщиков больше не будут тратиться на федеральные помещения, которые пустуют или недоиспользуются," - говорится в заявлении, и добавляется, что это "помогает исключить дорогое обслуживание и позволяет нам реинвестировать в высококачественную рабочую среду, которая поддерживает миссии агентств".

Такой шаг, пишет издание, является частью беспрецедентных усилий Трампа и миллиардера Илона Маска по сокращению численности федеральных служащих и сокращению государственных расходов. Они утверждают, что продажа указанных зданий может сэкономить федеральному правительству сотни миллионов долларов, а также кардинально изменить, как работают основные правительственные агентства, которые финансируются Конгрессом. Администрация Трампа также требует, чтобы федеральные служащие ежедневно отчитывались перед офисом.

Несколько зданий в первоначальном списке, размещенном GSA, содержали те, что принадлежат ведомствам, которые Трамп давно критиковал, в частности ФБР и Министерство юстиции.



Издание также отмечает, что администрация стремится избавиться и от федеральных зданий, которым присвоены имена икон в области гражданских прав - Мартина Лютера Кинга-младшего в Атланте и Розы Паркс в Детройте, а также автобусной станции Монтгомери в штате Алабама, которая сыграла ключевую роль в движении за гражданские права и теперь служит музеем Freedom Rides Museum.

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