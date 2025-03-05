Адміністрація Трампа помістила штаб-квартиру ФБР у перелік під потенційний продаж, але раптово змінила список

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31974 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 50865 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 54739 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 59943 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 71839 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58687 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57359 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 122834 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82393 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 228885 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
67%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24483 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 14859 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21303 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20092 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 21247 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 91261 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 122845 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 228895 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405427 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397539 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11865 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20283 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21488 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24667 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75845 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Адміністрація Трампа помістила штаб-квартиру ФБР у перелік під потенційний продаж, але раптово змінила список

Київ • УНН

 • 16906 перегляди

Адміністрація Трампа опублікувала список з 440 федеральних об'єктів для продажу, включаючи штаб ФБР. Через кілька годин список скоротили до 320 об'єктів, прибравши всі будівлі у Вашингтоні.

Адміністрація Трампа помістила штаб-квартиру ФБР у перелік під потенційний продаж, але раптово змінила список

Адміністрація президента США Дональда Трампа опублікувала список із понад 440 федеральних об'єктів нерухомості, які вона визначила для закриття чи продажу, включаючи штаб-квартиру ФБР та головну будівлю Міністерства юстиції, вважаючи їх "не основними для діяльності уряду", але потім прибрали зі списку усі будівлі у Вашингтоні, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Через кілька годин адміністрація опублікувала переглянутий список, до якого увійшло всього 320 об'єктів - жодного у Вашингтоні в окрузі Колумбія. Адміністрація служб загального призначення США (GSA), що опублікувала список, не одразу відповіла на запитання про зміну переліку та про те, чому було вилучено так багато об'єктів нерухомості.

Початковий список включав деякі з найвідоміших будівель країни, а також будівлі судів, офіси і навіть паркувальні гаражі, і охоплював майже всі штати. У Вашингтоні в окрузі Колумбія до нього увійшли будівля ім. Дж. Едгара Гувера, яка є штаб-квартирою ФБР, будівля Міністерства юстиції ім. Роберта Ф. Кеннеді, будівля Старої пошти (Old Post Office), де президент Дональд Трамп колись керував готелем, і штаб-квартира Американського Червоного Хреста. Також були перераховані штаб-квартири численних агентств, включаючи Міністерство праці США та Міністерство житлового будівництва і міського розвитку США.

В інших частинах країни адміністрація націлилася на величезний Федеральний центр ім. генерал-майора Еммета Дж. Біна в Індіані, Федеральний центр ім. Сема Нанна в Атланті, Федеральну будівлю спікера Ненсі Пелосі в Сан-Франциско та місію США при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Приблизно 80% з 2,4 мільйона федеральних службовців країни базуються поза Вашингтоном.

"Ми визначаємо будівлі та споруди, які не є основними для діяльності уряду, або непрофільні об'єкти для утилізації", - заявила GSA про список із 443 об'єктів нерухомості. Продаж об'єктів нерухомості "гарантує, що гроші платників податків більше не витрачатимуться на федеральні приміщення, що пустують або недовикористовуються," - ідеться в заяві, і додається, що це "допомагає виключити дороге обслуговування і дозволяє нам реінвестувати у високоякісне робоче середовище, яке підтримує місії агентств".

Такий крок, пише видання, є частиною безпрецедентних зусиль Трампа та мільярдера Ілона Маска щодо скорочення чисельності федеральних службовців та скорочення державних витрат. Вони стверджують, що продаж зазначених будівель може заощадити федеральному уряду сотні мільйонів доларів, а також кардинально змінити, як працюють основні урядові агентства, які фінансуються Конгресом. Адміністрація Трампа також вимагає, щоб федеральні службовці щодня звітували перед офісом.

Декілька будівель у початковому списку, розміщеному GSA містили ті, що належать відомствам, які Трамп давно критикував, зокрема ФБР та Міністерство юстиції.

Видання також зауважує, що адміністрація прагне позбутися і федеральних будівель, яким присвоєні імена ікон у галузі цивільних прав - Мартіна Лютера Кінга-молодшого в Атланті та Рози Паркс у Детройті, а також автобусної станції Монтгомері у штаті Алабама, яка відіграла ключову роль у русі за цивільні права і тепер служить музеєм Freedom Rides Museum.

Маск вимагає звіти від держслужбовців США: як відреагувало федеральне агентство25.02.25, 03:14 • 28274 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Міністерство юстиції США
Вашингтон
Дональд Трамп
Ілон Маск
Нью-Йорк
Сан-Франциско
Індіана
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,669.39