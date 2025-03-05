Адміністрація Трампа помістила штаб-квартиру ФБР у перелік під потенційний продаж, але раптово змінила список

Адміністрація президента США Дональда Трампа опублікувала список із понад 440 федеральних об'єктів нерухомості, які вона визначила для закриття чи продажу, включаючи штаб-квартиру ФБР та головну будівлю Міністерства юстиції, вважаючи їх "не основними для діяльності уряду", але потім прибрали зі списку усі будівлі у Вашингтоні, повідомляє AP, пише УНН.

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Через кілька годин адміністрація опублікувала переглянутий список, до якого увійшло всього 320 об'єктів - жодного у Вашингтоні в окрузі Колумбія. Адміністрація служб загального призначення США (GSA), що опублікувала список, не одразу відповіла на запитання про зміну переліку та про те, чому було вилучено так багато об'єктів нерухомості.

Початковий список включав деякі з найвідоміших будівель країни, а також будівлі судів, офіси і навіть паркувальні гаражі, і охоплював майже всі штати. У Вашингтоні в окрузі Колумбія до нього увійшли будівля ім. Дж. Едгара Гувера, яка є штаб-квартирою ФБР, будівля Міністерства юстиції ім. Роберта Ф. Кеннеді, будівля Старої пошти (Old Post Office), де президент Дональд Трамп колись керував готелем, і штаб-квартира Американського Червоного Хреста. Також були перераховані штаб-квартири численних агентств, включаючи Міністерство праці США та Міністерство житлового будівництва і міського розвитку США.

В інших частинах країни адміністрація націлилася на величезний Федеральний центр ім. генерал-майора Еммета Дж. Біна в Індіані, Федеральний центр ім. Сема Нанна в Атланті, Федеральну будівлю спікера Ненсі Пелосі в Сан-Франциско та місію США при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Приблизно 80% з 2,4 мільйона федеральних службовців країни базуються поза Вашингтоном.

"Ми визначаємо будівлі та споруди, які не є основними для діяльності уряду, або непрофільні об'єкти для утилізації", - заявила GSA про список із 443 об'єктів нерухомості. Продаж об'єктів нерухомості "гарантує, що гроші платників податків більше не витрачатимуться на федеральні приміщення, що пустують або недовикористовуються," - ідеться в заяві, і додається, що це "допомагає виключити дороге обслуговування і дозволяє нам реінвестувати у високоякісне робоче середовище, яке підтримує місії агентств".

Такий крок, пише видання, є частиною безпрецедентних зусиль Трампа та мільярдера Ілона Маска щодо скорочення чисельності федеральних службовців та скорочення державних витрат. Вони стверджують, що продаж зазначених будівель може заощадити федеральному уряду сотні мільйонів доларів, а також кардинально змінити, як працюють основні урядові агентства, які фінансуються Конгресом. Адміністрація Трампа також вимагає, щоб федеральні службовці щодня звітували перед офісом.

Декілька будівель у початковому списку, розміщеному GSA містили ті, що належать відомствам, які Трамп давно критикував, зокрема ФБР та Міністерство юстиції.



Видання також зауважує, що адміністрація прагне позбутися і федеральних будівель, яким присвоєні імена ікон у галузі цивільних прав - Мартіна Лютера Кінга-молодшого в Атланті та Рози Паркс у Детройті, а також автобусної станції Монтгомері у штаті Алабама, яка відіграла ключову роль у русі за цивільні права і тепер служить музеєм Freedom Rides Museum.

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