Маск вимагає звіти від держслужбовців США: як відреагувало федеральне агентство

Агентство, яке здійснює нагляд за федеральними працівниками в США, заявило, що може не зважати на електронний лист, розісланий мільярдером Ілоном Маском, у якому той вимагав від державних службовців надати звіт про свою діяльність. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Лист викликав неоднозначну реакцію в урядових структурах та спричинив дискусію про межі впливу бізнесменів на державний апарат.

Маск закликав 2,3 мільйона федеральних службовців США до кінця дня подати звіт у форматі п’яти пунктів. Він заявив, що ті, хто не відповість, можуть втратити роботу. Проте ближче до дедлайну власник визнав, що його ініціатива не дала очікуваних результатів.

У внутрішній електронній розсилці Міністерства юстиції, з якою ознайомилося агентство Reuters, Управління управління персоналом (OPM) повідомило федеральним агентствам, що службовці не можуть бути звільнені за ігнорування запиту Маска і не зобов’язані на нього відповідати. Водночас OPM застерегло працівників від розголошення конфіденційної інформації у разі добровільної відповіді.

Незважаючи на цю вказівку, деякі агентства заохочували своїх співробітників відреагувати. Зокрема, в Адміністрації загальних служб менеджмент рекомендував персоналу відповідати на лист, хоча це й не було обов’язковим.

Маск вимагає від держслужбовців США звітувати про роботу під загрозою звільнення